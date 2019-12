Danny Noppert vindt het schandalig dat hij zondag werd uitgeschakeld in de derde ronde van het WK darts in Londen. De 28-jarige Fries verloor met 4-2 van Kim Huybrechts.

"Ik heb er weinig woorden voor en weet niet wat er met me aan de hand was", zei Noppert na afloop van zijn partij tegen RTL 7. "De triple werd in één keer heel klein. Ik gooide er de hele tijd onder en moest er echt naar zoeken."

Noppert kwam tot twee keer toe op voorsprong tegen Huybrechts, maar zag de Belg telkens terugkomen. Nadat de Nederlander zijn voorsprong voor de tweede keer uit handen had gegeven, was zijn verzet gebroken.

"Dit is schandalig. In het begin ging het nog wel aardig, daarna ging het mis. Wat er dan precies misging? Ik heb geen idee. Misschien dat ik meer ervaring moet opbouwen, maar tegelijkertijd heb ik dat dit jaar al gedaan."

Danny Noppert werd zondag in de derde ronde van het WK darts uitgeschakeld door Kim Huybrechts. (Foto: Getty Images)

'Kim was beter in vechtwedstrijd'

"Ik had mijn eigen niveau moeten halen, want dan was het tien keer beter gegaan", vervolgde Noppert, die voor de tweede keer meedeed aan het WK.

"In plaats daarvan maakten we er een echte vechtwedstrijd van, waarbij Kim er als de terechte winnaar uit kwam. Het enige wat ik nu kan doen is mij focussen op het nieuwe seizoen."

Noppert haalde vorig jaar de tweede ronde op het WK, waarin hij verloor van de Duitser Max Hopp. Door de uitschakeling van Noppert zijn Michael van Gerwen en Jeffrey de Zwaan nog de enige Nederlanders op het WK.