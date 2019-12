De kans is groot dat Jamal Ben Saddik de volgende tegenstander wordt van wereldkampioen zwaargewicht Rico Verhoeven. Vervolgens is een derde gevecht met Badr Hari een serieuze optie voor kicksportbond Glory.

Ondanks het onbevredigende einde van het duel tussen Verhoeven en Hari keken alle betrokkenen terug op een zeer geslaagd evenement. Glory 74 werd in 180 landen uitgezonden en trok in Nederland 3,5 miljoen tv-kijkers. In het GelreDome zat een recordaantal van 31.000 toeschouwers en de avond verliep zonder incidenten in het publiek.

"Ik heb er echt van genoten en ik denk de mensen in het stadion en thuis voor de televisie ook", zei Verhoeven op de persconferentie. "Het was voor het eerst dat we een voetbalstadion hebben uitverkocht met een kickbokswedstrijd."

Verhoeven en Hari's coach Mike Passenier lieten direct al weten graag een derde duel tussen de twee kemphanen te willen. "Misschien wel in een nog groter stadion, in Amsterdam of Rotterdam. Dat lijkt me echt te gek", zei Verhoeven enthousiast.

Hari wordt maandag in het ziekenhuis onderzocht aan zijn blessure - zeer waarschijnlijk een gescheurde enkelband - die hem noodzaakte om in de derde ronde op te geven. Dan wordt ook duidelijk hoe het revalidatietraject van de 35-jarige Amsterdammer eruitziet.

Ben Saddik incasseert een vuistslag van Verhoeven bij hun eerdere ontmoeting in 2017. (Foto: Glory)

Glory lijkt Ben Saddik kans te willen geven

Voordat Hari weer tegenover Verhoeven zal staan, lijkt het eerst de beurt aan Jamal Ben Saddik om de wereldkampioen uit te mogen dagen in een titelgevecht. "De kans is erg groot dat Jamal nu de kans krijgt", zei Glory-CEO Marshall Zelaznik.

"Wij gaan er hard aan werken om dat gevecht voor elkaar te krijgen. Jamal verdient een kans op de titel."

De Belgische Marokkaan werd in december 2017 in de vijfde ronde knock-out geslagen door Verhoeven bij een eerder titelgevecht tussen de twee. Sindsdien maakte de 29-jarige Ben Saddik veel indruk.

Bij een gevecht in de Johan Cruijff ArenA werkte hij D'Angelo Marshall binnen een minuut drie keer naar de grond en daarna schreef hij een toernooi met drie zwaargewichten in Rotterdam op indrukwekkende wijze op zijn naam.

Glory vindt evenement in Utrecht niet groot genoeg voor Verhoeven

Het eerste Glory-evenement van 2020 staat op 29 februari in de Utrechtse Central Studios op het programma. Glory geeft niet de voorkeur aan deze locatie voor een gevecht tussen Verhoeven en Ben Saddik.

"Het gaat een geweldig gevecht worden", verwacht Zelaznik. "Dat willen we doen in een groot stadion. De hal in Utrecht is niet groot genoeg."

De Amerikaanse CEO genoot niet alleen van het gevecht en de sfeer in het GelreDome, maar ook van het onderlinge respect tussen Hari en Verhoeven. "Ik vond het heel mooi om te zien dat Rico Badr meteen na afloop ging troosten. Dat was echte sportiviteit."

"Dit gevecht had geen kwaad bloed of spanning nodig. Rico en Badr gingen de dagen voor het gevecht respectvol met elkaar om en waren zo een voorbeeld voor andere sporters. Het is absoluut in het belang van Glory om ze snel opnieuw tegen elkaar te laten vechten."