Badr Hari heeft geen botbreuken overgehouden aan het titelgevecht met Rico Verhoeven. De zwaargewicht heeft waarschijnlijk een gescheurde enkelband en wil snel een derde duel met de wereldkampioen.

"Het been van Badr is vannacht in het gips gezet en morgen wordt hij verder onderzocht in het ziekenhuis", zegt zijn trainer Mike Passenier zondag tegen NUsport. "Hij heeft in elk geval geen breuken, het is iets met de enkelbanden."

De 35-jarige Hari had wereldkampioen zwaargewicht Verhoeven zaterdag in Arnhem al tweemaal voor acht seconden naar de grond gewerkt, voordat hij in de derde ronde met een draaitrap zichzelf blesseerde. Met tranen in de ogen moest hij opgeven en werd hij per brancard uit het GelreDome gedragen en in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

"Hij zal nu een aantal maanden moeten revalideren, hoelang precies moet nog duidelijk worden", aldus Passenier. "Daarna gaat hij weer hard trainen om zijn rentree te maken."

Hari wil net als Verhoeven een derde gevecht

In het eerste gevecht met Verhoeven drie jaar geleden moest Hari al opgeven met een gescheurde armspier. Verhoeven zei zaterdag kort na het tweede duel dat er wat hem betreft een derde ontmoeting komt.

Ook Hari wil opnieuw tegen Verhoeven in de ring staan. "Eerst doen we waarschijnlijk een kleinere wedstrijd en daarna gaan we voor de kampioensriem tegen Rico", zei Hari's trainer.

Tot het moment waarop Hari zijn enkelbanden scheurde, verliep het duel volledig naar wens voor de Marokkaanse Amsterdammer. "Het ging echt vlekkeloos, precies zoals we vooraf bedacht hadden", zei Passenier. "Heel jammer dat het zo geëindigd is."

Passenier genoot van de sfeer in het GelreDome, waar 31.000 toeschouwers zonder incidenten naar het duel keken. "Ik had nooit gedacht dat kickboksen in Nederland zo populair kon worden. We hebben een mooie show neergezet en dat willen we nog een keer doen."