Rico Verhoeven waande zich ondanks de twee keer acht tellen die hij in het duel met Badr Hari kreeg nog niet in verslagen positie. De wereldkampioen zwaargewicht denkt dat hij ook zonder de zware blessure nog van zijn opponent had kunnen winnen.

Terwijl Verhoeven op de persconferentie na het gevecht geduldig uitlegde dat hij weliswaar door eigen domme fouten onderuit is gegaan maar dat de partij verder volgens plan is verlopen, klonk van achterin de perszaal de luide stem van kickbokser Hesdy Gerges. "Bullshit, Hari was aan het winnen man!"

De normaal zo kalme Verhoeven reageerde furieus, sloeg een paar keer op de tafel en noemde Gerges een pannenkoek en een aandachtzoeker. "Weet je wat het is? Als je bovenaan staat, dan wil iedereen van je mee-eten. Maar je mag alleen mee-eten als je de allerbeste bent. En anders moet je gewoon aan de kant gaan staan, vriend."

De woede-uitbarsting tegen de provocerende Gerges, een 35-jarig zwaargewicht dat hij in zijn carrière al tweemaal versloeg, volgde zo'n anderhalf uur na Verhoevens zwaarste wedstrijd als titelverdediger van Glory.

In alle acht voorgaande duels waarin Verhoeven met succes zijn kampioensriem verdedigde, ging hij slechts één keer voor acht seconden tegen de grond. Zaterdag in Arnhem slaagde Hari er binnen drie rondes tweemaal in om Verhoeven acht tellen te bezorgen.

Maar kort na die tweede keer sloeg het noodlot toe voor de Amsterdamse Marokkaan. Bij een door Verhoeven geblokte draaitrap liep Hari een zware blessure aan het onderbeen op en moest hij net als drie jaar geleden bij de eerste onderlinge ontmoeting in Oberhausen de strijd staken.

85 Verhoeven woedend op vechter Gerges tijdens persconferentie

Verhoeven teleurgesteld in zichzelf na grove fouten

Kort voor de heftige woordenwisseling legde Verhoeven uit waarom hij zichzelf nog altijd kansrijk achtte tegen Hari. "Natuurlijk, ik maakte twee grove fouten", zegt de Brabander. "Daar ben ik erg teleurgesteld over."

Verhoeven zei dat hij zich bij de eerste acht tellen liet meeslepen door zijn emoties die het vechten in het uitverkochte GelreDome met zich meebrachten. De tweede keer liet hij zich verrassen door het sterke punt van zijn opponent: een trap met het linkerbeen.

"Toen dacht ik: balen, waarom doe ik dat nou? Maar ik sta weer op en vecht verder. Ik weet ook dat ik de kracht heb om altijd terug te komen in een gevecht", zei de wereldkampioen.

62 Verhoeven: 'Nooit het gevoel gehad dat ik niet door kon gaan'

Verhoeven baalt van blessure Hari

"Op die twee fouten na, werkte mijn gameplan gewoon goed", blikte Verhoeven terug. Dat plan kwam er kort gezegd op neer dat Verhoeven de eerste anderhalve ronde tegen de lichtere en beweeglijkere Hari moest overleven, om daarna op conditie en met harde klappen de partij naar zich toe te trekken.

"Ik kon hem een aantal keer goed raken, met veel impact", zei Verhoeven. "En als je iemand een paar keer hard raakt, dan wordt hij trager. De tweede ronde was in punten voor mij, dat bewees wel dat ik er nog was."

Dat Hari vroeg in de derde ronde opnieuw geblesseerd moest opgeven, bezorgde Verhoeven dubbele gevoelens. "Dit is niet de manier waarop je wil winnen. Je wil het liefst aan het einde van de vijfde ronde de beste zijn. En als je na vijf rondes verslagen wordt, dan kun je zeggen: nu verdien jij de kampioensriem. Het is jammer dat het vandaag anders gelopen is."