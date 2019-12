Rico Verhoeven leeft mee met Badr Hari nadat zijn uitdager met een blessure moest opgeven in de strijd om de wereldtitel in het zwaargewicht. Verhoeven, die zaterdag zijn tiende wereldtitel won, wil Hari opnieuw uitdagen voor een partij.

In de derde ronde liep Hari een blessure op bij een draaitrap en moest hij de partij noodgedwongen staken. Verhoeven ontfermde zich direct over Hari. "Ik vertelde Badr dat het nog niet over is tussen ons. Maar aan het einde van de dag is je gezondheid het belangrijkste. We zullen opnieuw tegen elkaar vechten", zei Verhoeven na afloop.

Bij de vorige partij in 2016 moest Hari al opgeven met een gebroken arm. Hari daagde daarop Verhoeven opnieuw uit voor een herkansing in een kolkende GelreDome, waar 31.000 mensen op de tribunes zaten voor de partij.

Hari kwam voortvarend uit de startblokken en drukte Verhoeven in de eerste ronde in het defensief. Sterker nog: voor het eerst in zijn Glory-loopbaan kreeg Verhoeven acht seconden. Dat overkwam hem in de derde ronde nog een keer.

"Ik liet me twee keer verrassen", aldus Verhoeven. "Ik ben erg teleurgesteld in mezelf. Maar buiten dat werkte het gameplan, kon ik hem met impact raken. De emotie nam het een beetje van me over. Ik werd geraakt, ging naar de grond, maar stond weer op om te vechten. Maar het gevecht is pas ten einde als het de bel voor de vijfde ronde klinkt."