Rico Verhoeven heeft zaterdag het langverwachte wereldtitelgevecht met Badr Hari gewonnen. De dertigjarige titelverdediger in het zwaargewicht bij kickboksbond Glory won de rematch in het GelreDome in Arnhem door een nieuwe blessure bij Hari.

Hari was uitstekend begonnen aan het spectaculaire gevecht - hij had Verhoeven al twee keer tegen de grond gekregen en stond voor - toen hij zich in de derde van maximaal vijf rondes blesseerde bij een draaitrap.

De 35-jarige Marokkaanse Amsterdammer leek last te hebben van zijn enkel. Hari lag huilend op het canvas en het was al snel duidelijk dat hij niet meer verder kon.

Bij het eerste 'gevecht van de eeuw' tussen Verhoeven en Hari - in 2016 in het Duitse Oberhausen - raakte Hari geblesseerd aan zijn arm, waardoor hij in de tweede ronde moest opgeven en de zege naar Verhoeven ging.

Badr Hari verlaat de ring op een brancard. (Foto: Pro Shots)

Anticlimax voor 31.000 fans

Het werd zaterdag een anticlimax voor de 31.000 fans, die zorgden voor een toeschouwersrecord voor Glory. Het gevecht zorgde vanaf het begin van spektakel, want Verhoeven ging al in de eerste ronde naar de grond na een rake rechterhoek op zijn kin van Hari.

De titelverdediger kreeg zo voor het eerst in zijn Glory-carrière acht tellen. Hij vocht tot zaterdag negentien keer bij de kickboksbond en won achttien keer.

Hari won de eerste ronde, maar Verhoeven kwam terug in de tweede ronde. De Brabander kreeg in ronde drie echter weer acht tellen na een trap op zijn hoofd en leek te moeten vrezen voor een nederlaag, totdat Hari geblesseerd raakte.

Verhoeven heeft wereldtitel sinds 2014 in bezit

De afgelopen jaren werd in de kickbokswereld vaak gesproken over een rematch tussen Hari en Verhoeven. Een tweede gevecht liet mede door een gevangenisstraf en dopingschorsing van Hari lang op zich wachten.

De geboren Amsterdammer, die vecht onder Marokkaanse vlag, werd in april met terugwerkende kracht voor negentien maanden geschorst voor een positieve dopingtest na zijn gewonnen rentree in maart 2018 tegen Hesdy Gerges. Hij mag sinds deze maand weer in actie komen.

De dertigjarige Verhoeven heeft de wereldtitel in het zwaargewicht al sinds juni 2014 in zijn bezit. Hij verdedigde de riem eerder met succes tegen Guto Inocente, Benjamin Adegbuyi (twee keer), Mladen Brestovac (twee keer), Errol Zimmerman, Anderson Silva en Jamal Ben Saddik.

Rico Verhoeven en Badri Hari omhelzen elkaar na het gevecht. (Foto: Pro Shots)