Kickboksers Rico Verhoeven en Badri Hari strijden zaterdag in GelreDome om de wereldtitel in het zwaargewicht. Verhoeven is de titelverdediger in de ring. De partij gaat tussen 22.00 uur en 23.00 uur van start.





Wereldtitel op spel Goedenavond en welkom in het liveblog op NU.nl. Mijn naam is Patrick Moeke en ik houd je op de hoogte van de ontwikkelingen bij het wereldtitelgevecht tussen Badr Hari en Rico Verhoeven. Ronde 1 zit erop - De eerste ronde is duidelijk een prooi voor Hari, die Verhoeven aan het wankelen kreeg. Voor de eerste keer in achttien wedstrijden begint de scheidsrechter te tellen omdat Verhoeven naar de grond gaat. Ronde 1 - Verhoeven wankelt na een keiharde stoot van Hari! Voor het eerst in de Glory-loopbaan van de Nederlander begint de scheidsrechter te tellen, maar Verhoeven kan wel door. Ronde 1 - Beide kickboksers knallen er meteen vol op. Hari raakt Verhoeven hard op het hoofd en Verhoeven antwoordt met een hard trap tegen de knie. Ronde 1 - Het wereldtitelgevecht tussen Badr Hari en Rico Verhoeven gaat van start! Hari en Verhoeven staan inmiddels beiden in de ring. Het gevecht staat op het punt van beginnen. Als er geen knock-out wordt uitgedeeld duurt de wedstrijd vijf rondes van drie minuten lang. We beginnen in Arnhem! Badr Hari betreedt als eerste de ring. Verreweg de meeste lezers op NU.nl verwachten een zege van Rico Verhoeven.



Wie wint vanavond het veelbesproken wereldtitelgevecht tussen de zwaargewichten Badr Hari en Rico Verhoeven? Badr Hari 18%

Rico Verhoeven 82% De laatste tijd kwam de 35-jarige Hari maar zelden in actie. Mede door een gevangenisstraf en een dopingschorsing stond hij de afgelopen vijf jaar slechts driemaal in de ring, waaronder het gevecht in Oberhausen tegen Verhoeven. Daardoor is het de vraag van welk niveau de tegenstander is die Verhoeven tegenover zich krijgt. Ook de wereldkampioen zelf kwam al vijftien maanden niet in actie. De vechter die sinds 2013 onafgebroken Glory-kampioen is, richt zich de laatste tijd ook op zijn acteercarrière. Er zijn 31.000 kaarten verkocht voor Glory 74. "Het is in Nederland nooit eerder gebeurd dat een voetbalstadion is uitverkocht voor een kickbokswedstrijd. Binnen twee uur waren alle kaarten op en daarna zijn er nog extra kaarten beschikbaar gesteld", aldus Verhoeven. "Dat bereik ik niet alleen, dat doen we samen." Rico Verhoeven kijkt erg uit naar de wedstrijd van vanavond. "Het wordt te gek, we zullen er samen een show van maken en gaan kickbokshistorie schrijven", zei Verhoeven gisteren na de weging voor het gevecht. Voorafgaand aan een gevecht van Glory vindt de traditionele weging en staredown plaats. Dat Badr Hari een hand gaf aan Rico Verhoeven heeft menig vechtsportliefhebber verbaasd. NU.nl-verslaggevers Bart van Dooijeweert en Bas Scharwachter kijken terug op de staredown en blikken vooruit op het veelbesproken gevecht van vanavond. Vooruitblik: 'De hand van Hari aan Verhoeven toont zijn respect' Hari denkt profijt te hebben van minder gewicht

Badr Hari lijkt een stuk fitter dan de vorige keer dat hij tegenover Rico Verhoeven in de ring stond. Bij de weging van gisteren woog hij 110,8 kilo. Drie jaar geleden was dat nog 114,5 kilo. "Ik denk dat ik daar profijt van ga hebben. Ik heb meer explosiviteit, snelheid en conditie. Dat zijn allemaal dingen die een rol gaan spelen." Hari-Verhoeven · Hari en Verhoeven willen kickbokshistorie schrijven

Wereldkampioen Rico Verhoeven en uitdager Badr Hari hopen vanavond kickbokshistorie te schrijven in de uitverkochte GelreDome. "Het wordt te gek, we zullen er samen een show van maken en gaan kickbokshistorie schrijven", aldus Verhoeven. Er zijn 31.000 kaarten verkocht voor Glory 74. "Het is in Nederland nooit eerder gebeurd dat een voetbalstadion is uitverkocht voor een kickbokswedstrijd."