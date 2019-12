Ertugrul Bayrak is er zaterdag niet in geslaagd om de wereldtitel middengewicht te veroveren bij kickboksbond Glory. De partij van de Amersfoorter was een van de voorgevechten voor het duel tussen Rico Verhoeven en Badr Hari in de GelreDome.

Bayrak, die vecht onder Turkse vlag, werd in de laatste seconde van de eerste ronde knock-out geslagen door titelverdediger Alex Pereira.

De Braziliaan had vanaf het begin de overhand en wist de 27-jarige Bayrak enkele malen te raken met een knie. Aan het eind van de eerste ronde ging Bayrak tegen de vlakte na een rake klap van Pereira. Direct was duidelijk dat hij niet meer verder kon en de titelverdediger werd tot winnaar uitgeroepen.

Vrijdag had Pereira nog drie pogingen nodig om de weging te doorstaan. Pas een uur na afloop van de officiële wegingsceremonie, kort voor het verstrijken van de deadline bracht de Braziliaan minder dan 85 kilo op de weegschaal.

Bayrak hield de drie weegmomenten van titelverdediger nauwlettend in de gaten. De 1.95 meter lange Amersfoorter vocht voor de derde keer bij Glory en won zijn vorige duels.

Voor Pereira is het de vijfde keer op rij dat hij zijn titel met succes verdedigt. Alleen Verhoeven is langer ongeslagen kampioen in een gewichtsklasse van Glory.

Verhoeven en Hari later op zaterdag de ring in

De strijd om de wereldtitel tussen Bayrak en Pereira was een van de voorgevechten voor het duel tussen Verhoeven en Hari. De twee zwaargewichten strijden naar verwachting rond 22.30 uur om de wereldtitel van Glory.

Verhoeven is al sinds 2013 onafgebroken wereldkampioen en verdedigde die titel achtmaal eerder met succes. Hari vecht voor het eerst nadat hij in maart 2018 op doping werd betrapt en voor negentien maanden werd geschorst.

Met 31.000 toeschouwers is de GelreDome in Arnhem uitverkocht. Nooit eerder werden er zo veel kaarten verkocht voor een kickboksgala van Glory.