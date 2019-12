Honkballer Jonathan Schoop (28) heeft zaterdag een contract voor één jaar getekend bij Detroit Tigers. De Nederlands international gaat naar zijn vierde club in de Major League Baseball (MLB) in twee jaar tijd.

Volgens Amerikaanse media krijgt Schoop komend seizoen een salaris van 6,1 miljoen dollar (zo'n 5,5 miljoen euro).

De tweede honkman speelde vorig seizoen voor Minnesota Twins, een rivaal van Detroit Tigers in de American League Central. Hij was niet altijd een vaste waarde in Minneapolis, maar kwam in 121 duels wel tot 23 homeruns en 59 binnengeslagen punten.

Schoop begon zijn MLB-carrière in 2013 bij Baltimore Orioles. Zijn beste seizoen was in 2017, toen de honkballer van Curaçao 32 homeruns sloeg en verkozen werd tot All-Star.

Een jaar later werd Schoop tijdens het seizoen door de Orioles in een ruil overgedaan naar Milwaukee Brewers. Daar bleef hij maar een paar maanden, waarna hij vorig jaar december een contract voor één jaar ter waarde van 6,8 miljoen euro tekende bij de Twins.

Het nieuwe seizoen in de MLB begint op 26 maart.