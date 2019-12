Zeiler Nicholas Heiner heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag (Nederlandse tijd) in Melbourne WK-zilver veroverd in de Finn-klasse.

Heiner finishte de medalrace op de derde plek en dat was genoeg om overall als tweede te eindigen. De wereldtitel ging naar de Nieuw-Zeelander Johs Junior, die als zevende eindigde in de medalrace. Het brons werd gepakt door de Hongaar Zsombor Berecz.

"Het was lastig om Josh Junior nog in te halen, het puntenverschil met hem was groot. Maar we gingen er wel voor", vertelde de dertigjarige Heiner. "In het tweede kruisrak ging de wind hard naar links. Ik zat daar te veel naar rechts, waardoor twee boten mij voorbijkwamen."

"Ik ben blij met de tweede plek, maar ik sta hier wel een beetje met een dubbel gevoel", vervolgde hij. "Kijkend naar mijn hele constante uitslagenserie, had het echt gekund deze week. We weten in ieder geval waar we aan gaan werken de komende tijd, en dan zijn we de volgende keer nog sneller."

De zilveren medaille betekende niet alleen persoonlijk succes voor Heiner. Door het eremetaal mag Nederland zich voor het tweede jaar op rij het best presterende zeilland op WK's noemen, nadat er eerder twee wereldtitels, twee zilveren medailles en één bronzen WK-plak werden veroverd.