Rico Verhoeven en Badr Hari strijden om de wereldtitel, Michael van Gerwen komt weer in actie op het WK darts en in de Eredivisie wordt de eerste seizoenshelft afgesloten. In dit overzicht lees je wat de belangrijkste sportwedstrijden van dit weekend zijn en waar die te volgen zijn.

Verhoeven en Hari strijden om wereldtitel

Kickboksers Rico Verhoeven en Badr Hari strijden in de GelreDome om de wereldtitel in het zwaargewicht. Verhoeven heeft de wereldtitel in het zwaargewicht al sinds juni 2014 in zijn bezit. Bij het eerste gevecht tussen de twee, in december 2016 in het Duitse Oberhausen, stond er geen titel op het spel. Verhoeven won die strijd, nadat Hari in de tweede ronde geblesseerd opgaf.

Wanneer? Het gevecht tussen Verhoeven en Hari begint zaterdag rond 23.00 uur.

Hoe te volgen? Liveblog op NU.nl en rechtstreeks te volgen op Veronica.

Michael van Gerwen bindt de strijd aan met Ricky Evans op het WK darts. (Foto: Pro Shots)

Van Gerwen in actie in derde ronde WK darts

Michael van Gerwen komt zondag voor de tweede keer in actie op het WK darts. De titelverdediger neemt het in de derde ronde op tegen de Engelsman Ricky Evans. In de partij daarvoor komt er met Danny Noppert nog een Nederlander in actie. De Fries moet zien af te rekenen met de Belg Kim Huybrechts.

Wanneer? De partij tussen Van Gerwen en Evans staat zondag om 22.30 uur gepland en de wedstrijd tussen Noppert en Huybrechts staat voor 21.15 uur op het programma. De tijden kunnen nog wijzigen als de partijen daarvoor langer duren dan gepland.

Hoe te volgen? Liveblog op NU.nl en rechtstreeks te volgen bij RTL7.

AZ kan de koppositie in de Eredivisie in ieder geval voor een dag overnemen van Ajax. (Foto: Pro Shots)

Laatste speelronde in eerste seizoenshelft Eredivisie

In de Eredivisie staat dit weekend de laatste speelronde van de eerste seizoenshelft op het programma. Nummer twee AZ gaat zaterdagavond op bezoek bij Sparta Rotterdam en heeft aan een punt genoeg om de koppositie in ieder geval voor een dag over te nemen van Ajax. De Amsterdammers sluiten dit kalenderjaar zondag af met een thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag.

Wanneer? Zaterdag staan er vier Eredivisie-wedstrijden op het programma: sc Heerenveen-Heracles Almelo (18.30 uur), PSV-PEC Zwolle, Sparta Rotterdam-AZ (beide 19.45 uur) en Willem II-Fortuna Sittard (20.45 uur). Zondag volgen Ajax-ADO Den Haag (12.15 uur), FC Groningen-FC Emmen, FC Utrecht-Feyenoord (beide 14.30 uur) en Vitesse-VVV-Venlo (16.45 uur).

Hoe te volgen? Liveblogs op NU.nl en rechtstreeks te volgen bij FOX Sports. Om 19.00 uur zijn de samenvattingen te zien bij de NOS.