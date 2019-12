Wereldkampioen Rico Verhoeven en uitdager Badr Hari hopen zaterdagavond kickbokshistorie te schrijven in de uitverkochte GelreDome. Hari is een paar kilo lichter ten opzichte van de laatste keer dat hij tegenover zijn rivaal stond.

"Het wordt te gek, we zullen er samen een show van maken en gaan kickbokshistorie schrijven", aldus de enthousiaste Verhoeven vrijdag na de weging voor het gevecht.

Er zijn 31.000 kaarten verkocht voor Glory 74. "Het is in Nederland nooit eerder gebeurd dat een voetbalstadion is uitverkocht voor een kickbokswedstrijd. Binnen twee uur waren alle kaarten op en daarna zijn er nog extra kaarten beschikbaar gesteld", zei Verhoeven trots. "Dat bereik ik niet alleen, dat doen we samen."

Vechtsportliefhebbers in Nederland kijken al jarenlang uit naar het tweede gevecht tussen Verhoeven en Hari. Drie jaar geleden won de Brabander van de Amsterdammer, die al vroeg in de tweede ronde moest opgeven met een geblesseerde arm.

155 Verhoeven: 'Ik was verbaasd dat Hari mij omhelsde'

Verhoeven en Hari bezorgen Glory toeschouwersrecord

De 31.000 kaarten die verkocht zijn voor het tweede gevecht zorgen voor een toeschouwersrecord van Glory. De kickboksbond, die in 2012 werd opgericht, maakt van lang niet elk evenement de bezoekcijfers bekend, maar doorgaans liggen de toeschouwersaantallen tussen de 1.000 en 20.000.

Verhoeven en Hari breken overigens nog lang geen wereldrecord als het om de best bezochte kickbokswedstrijd gaat. Aan het begin van deze eeuw trokken K-1-gevechten in Japan soms 90.000 toeschouwers.

De gloriedagen van Hari stammen ook uit die periode. Hij was wereldkampioen zwaargewicht van de K-1, dat in 2010 door financiële problemen vrijwel volledig ophield te bestaan.

95 Verhoeven en Hari geven elkaar een hand tijdens staredown

Hari en Verhoeven al lange tijd niet in actie

De laatste tijd kwam de 35-jarige Hari maar zelden in actie. Mede door een gevangenisstraf en een dopingschorsing stond hij de afgelopen vijf jaar slechts driemaal in de ring, waaronder het gevecht in Oberhausen tegen Verhoeven.

Daardoor is het de vraag van welk niveau de tegenstander is die Verhoeven tegenover zich krijgt. Ook de wereldkampioen zelf kwam al vijftien maanden niet in actie. De vechter die sinds 2013 onafgebroken Glory-kampioen is, richt zich de laatste tijd ook op zijn acteercarrière.

111 Badr Hari: 'Ik ben sneller en sterker'

Hari vier kilo lichter dan bij vorige gevecht met Verhoeven

Ten opzichte van het gevecht van drie jaar geleden lijkt Hari nu een stuk fitter. Bij de weging bleek hij 110,8 kilo mee de ring in te nemen, in Oberhausen woog Hari nog 114,5 kilo.

"Ik denk dat ik daar profijt van ga hebben", zei Hari. "Ik heb meer explosiviteit, snelheid en conditie. Dat zijn allemaal dingen die een rol gaan spelen."

Verhoeven is iets zwaarder dan drie jaar terug (118,2 om 116,8 kilo). "Er is iets meer spierkwaliteit bij gekomen", verklaarde hij de extra 1,4 kilo.

"Ik heb de ultieme wedstrijdvoorbereiding gehad. Mijn lichaam is in perfecte shape", zei Verhoeven. "Ik voel me net zo goed als drie jaar geleden en ga er een mooie show van maken."

Verhoeven tegen Hari is zaterdag het laatste gevecht op de main card van Glory 74 in Arnhem. Afhankelijk van de duur van de eerdere gevechten zullen de twee zwaargewichten ergens tussen 22.00 en 23.00 uur de ring betreden.