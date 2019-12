Gerwyn Price beseft dat hij donderdag in zijn tweederondepartij op het WK darts in Londen goed is weggekomen tegen William O'Connor. De Ier leek op weg naar een stunt, maar een onvoorstelbare rekenfout zorgde ervoor dat Price toch nog de zege pakte.

O'Connor dacht in de beslissende vijfde set bij een 2-2-stand in legs dat hij een score van twee over had, terwijl dat in werkelijkheid een score van vier was.

De caller riep dat ook correct om én het stond op het scorebord naast het dartbord. Desondanks ging O'Connor voor de twee. Hij gooide eerst buiten het bord, daarna een één en vervolgens gooide hij zich dood. Daarna brak Price hem en en pakte hij alsnog de zege.

"Uiteindelijk maakt mijn tegenstander in de hele wedstrijd één fout en daar heb ik hem voor afgestraft", sprak de 34-jarige Price na afloop op de persconferentie. "Hij bleef maar hoge scores gooien en heeft het me ontzettend lastig gemaakt. Gelukkig was ik dodelijk op de belangrijke momenten. Dat heeft uiteindelijk toch het verschil gemaakt."

Price wordt door zijn sterke seizoen gezien als een van de grote uitdagers van titelfavoriet Michael van Gerwen. Zo versloeg hij 'Mighty Mike' vorige maand nog in de halve finales van de Grand Slam of Darts.

Opluchting bij Gerwyn Price na zijn nipte zege op William O'Connor. (Foto: Getty Images)

Price presteert vaak slecht op WK

Of Price die status op het WK kan waarmaken is nog maar de vraag. Op het WK heeft hij in de afgelopen jaren allesbehalve indruk gemaakt. De Welshman kwam nooit verder dan de derde ronde en werd vorig jaar al in de tweede ronde uitgeschakeld.

"Ik voel geen druk omdat ik als uitdager van Michael wordt gezien, maar ik voel wel druk vanwege mijn eigen prestaties op het WK", vervolgde Price. "Die druk creëer ik zelf, omdat ik hier altijd slecht heb gespeeld. Soms ga ik daar beter door gooien, maar vandaag was die druk misschien iets te groot."

"Natuurlijk besef ik dat ik goed ben weggekomen. Ik had vandaag uit het toernooi kunnen en misschien wel moeten vliegen."

Price speelt op vrijdag 27 november in de derde ronde van het WK darts tegen Jordan Henderson.