Tot verbazing van Rico Verhoeven stak Badr Hari vrijdag zijn hand uit na de staredown tussen de twee zwaargewichten. Daarna volgde zelfs een omhelzing van de twee aartsrivalen, die zaterdag in GelreDome om de wereldtitel kickboksen.

"Ik had dat niet per se aan zien komen. Maar als er een geste wordt gedaan in de vorm van een hand, dan neem ik die graag aan", zei Verhoeven, wereldkampioen van kickboksbond Glory.

"Ik respecteer mijn tegenstander te allen tijde. Nu blijkt dat dat wederzijds is, hartstikke fijn natuurlijk. Hij weet wat we hiervoor doen en hiervoor moeten laten, dat is een heleboel."

Een persconferentie in oktober tussen de twee kemphanen verliep een stuk minder vriendschappelijk. Verhoeven en Hari kregen het verbaal met elkaar aan de stok en het luidruchtige publiek koos partij voor Hari.

95 Verhoeven en Hari geven elkaar een hand tijdens staredown

Hari voelt zelfde intensiteit als drie jaar geleden

Drie jaar geleden, toen Verhoeven en Hari in Oberhausen voor de eerste keer tegenover elkaar stonden, verliep de staredown nog heel anders. Tot zichtbare irritatie van Verhoeven verscheen Hari te laat op het podium voor de weging.

Toen de Marokkaanse Amsterdammer er enkele minuten later toch was, volgde een zeer intense staredown waarbij Hari zijn Brabantse opponent veel langer dan gebruikelijk diep in de ogen keek.

Hari vond zelf dat er vrijdag weinig anders was aan de staredown dan drie jaar geleden. "Voor mijn gevoel was het vandaag hetzelfde als toen, met dezelfde intensiteit. Ik hoop dat het morgen een sportieve strijd gaat worden. Meer is het niet."

Ook Verhoeven kijkt uit naar een sportief gevecht. "We hebben veel respect voor elkaar en dat is alleen maar positief voor de sport."

Verhoeven tegen Hari is zaterdag het laatste gevecht op de main card van Glory 74 in Arnhem. Beiden zullen naar verwachting rond 22.30 uur de ring betreden.