Nicholas Heiner maakt een goede kans op een medaille in de Finn-klasse bij het WK zeilen in Melbourne. De dertigjarige Noord-Hollander staat met alleen nog de medalrace voor de boeg op de tweede plaats in het algemeen klassement.

Heiner kwam vrijdag in de achtste en negende race als achtste en derde over de finish. Hij klom daardoor van de vierde naar de tweede plaats in de rangschikking met 46 punten.

De tiende en laatste race ging later op vrijdag niet door vanwege de zeer variabele windomstandigheden, waardoor er alleen nog een medalrace op het programma staat.

Heiner heeft wel een flinke achterstand van zestien punten op koploper Josh Junior (30 punten). De Nieuw-Zeelander liet in de achtste race nog wel zijn schrapresultaat (zestiende) noteren.

Heiner maakt geringe kans op goud

Mocht Heiner de wereldtitel willen veroveren, dan moet hij de medalrace, waarin de punten dubbel tellen, winnen en hopen dat Josh Junior in de achterhoede van het veld van tien eindigt.

Achter Junior en Heiner bezet Zsombor Berecz de derde plaats. De Hongaar heeft 49 punten verzameld en strijdt dus waarschijnlijk met Heiner om het zilver.

Heiner behaalde in 2017 brons op het WK. Hij pakte in 2014 de wereldtitel in de Laserklasse. Heiner is al zeker van deelname aan de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio.