Vincent van der Voort vreest dat hij vanwege een blessure aan zijn knie enige tijd niet kan darten. De 44-jarige Purmerender werd donderdag op het WK in Londen in de tweede ronde uitgeschakeld door Dave Chisnall (1-3).

"Alles doet zeer. Ik heb geen energie, helemaal niks. Mijn hoofd zit dicht, mijn oren zitten dicht. Maar ik wil het niet als excuus gebruiken. Het is klaar", zei Van der Voort donderdag bij RTL 7. "Zelfs stilstaan doet pijn. Mijn linkerenkel, mijn knie. Maar ja, dan moet ik het maar beter voor elkaar hebben. Daar kan mijn tegenstander ook niks aan doen."

Van der Voort hoopt vrijdag tijdens een ziekenhuisonderzoek meer duidelijkheid te krijgen over de blessure aan zijn knie, al ziet hij ook tegen de uitslag op. "In het ziekenhuis gaan ze mijn knie onderzoeken om te kijken wat er nou aan de hand is. Daar maak ik me wel een beetje druk om want je weet nooit wat het is. Als daar wat vervelends uitkomt, kan ik er zomaar een tijd uitliggen. Hopelijk valt het mee."

Het zag er geen moment naar uit dat Van der Voort de als tiende geplaatste Chisnall zou verslaan. De derde set won Van der Voort nog wel, maar een set later moest hij zich alsnog gewonnen geven.

Vincent van der Voort werd vrijdag op het WK uitgeschakeld. (Foto: Pro Shots)

'Heb alles op gevoel naar het bord gegooid'

"Ik heb alles gewoon op gevoel naar het bord gegooid", vervolgde Van der Voort. "Ik heb geen moment aangezet en als ik al probeerde aan te zetten leek het helemaal nergens op."

"Het is wat het is. Het is een slecht moment om last van dit alles te krijgen, maar in alle eerlijkheid was Chisnall ook beter dan ik."

Naast Van der Voort werd donderdag ook Ron Meulenkamp (2-3 tegen Chris Dobey) uitgeschakeld. Daardoor zijn er nog vijf Nederlanders (Michael van Gerwen, Benito van de Pas, Jan Dekker, Jeffrey de Zwaan en Danny Noppert) actief.

Vrijdag komen er met Dekker (tegen Jonny Clayton) en Van der Pas (tegen Max Hopp) twee Nederlanders in actie. Regerend wereldkampioen Michael van Gerwen betreedt zondag weer het podium in Alexandra Palace.