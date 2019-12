Dafne Schippers maakt op 4 februari haar rentree bij een indoorevenement in het Duitse Düsseldorf. De 27-jarige Utrechtse verschijnt aan de start op de 60 meter, zo heeft de organisatie van de wedstrijd uit de World Athletics Indoor Tour donderdag bekendgemaakt.

Schippers trok zich in het najaar bij het WK in Doha terug van de finale op de 100 meter vanwege een liesblessure. Later dat toernooi meldde zij zich ook af voor de 200 meter, de afstand waarop Schippers titelverdediger was.

Eerder liet Schippers al weten dat zij met het oog op de Olympische Spelen het WK indoor, dat volgend jaar in maart wordt gehouden, laat schieten. Wel komt zij in actie tijdens drie indoorwedstrijden, waarvan Düsseldorf dus haar eerste krachtmeting is.

Vier jaar geleden sprintte Schippers enkele maanden voor de Spelen in Rio de Janeiro nog naar zilver op de 60 meter bij de WK indoor in Portland.

Vorig jaar kwam Schippers ook in actie in Düsseldorf op de 60 meter. Toen eindigde ze als derde (7,19 seconden) en gebruikte zij dat toernooi als voorbereiding op de EK indoor.

Naast Schippers laat ook Sifan Hassan de WK indooratletiek in het Chinese Nanjing schieten. De 26-jarige atlete slaat hoogstwaarschijnlijk het volledige indoorseizoen over om zich te richten op de Spelen van komende zomer in Tokio.

Dafne Schippers zal over anderhalve maand haar rentree maken. (Foto: Pro Shots)