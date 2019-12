Jeffrey de Zwaan komt dinsdag op het WK darts in Londen uit in de derde ronde. De Nederlander treft in 'Ally Pally' de Amerikaan Darin Young, die in de openingsronde Raymond van Barneveld de baas was. Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog.

WK darts

Tweede ronde

De Zwaan-Young 3-2 WK darts · WK darts · Hij doet het! Jeffrey de Zwaan overleeft een matchdart en knokt zich langs Darin Young in de tweede ronde op het WK. Hij wint met 3-2 in sets! WK darts · 2-2 (2-1). Young behoudt zijn eigen leg nu wel. De Zwaan mag nu gaan gooien voor de zege. Lukt het de Nederlander? WK darts · 2-2 (2-0). De Zwaan dendert door en houdt ook zijn eigen leg. De Nederlander is nog een leg verwijderd van de zege. WK darts · 2-2 (1-0). Break! De Zwaan komt op voorsprong en dat is voor het eerst. De Nederlander heeft ineens weer alle kans op de volgende ronde... WK darts · 2-2 (0-0). Young mist de D8 voor de wedstrijd en De Zwaan pakt zijn kans wel! De Nederlander pakt de vierde set en komt langszij. WK darts · 1-2 (2-2). Break! De Zwaan leeft nog en pakt de game af van Young. Nu moet De Zwaan zijn eigen leg houden en er 2-2 van maken in sets... WK darts · 1-2 (1-2). De Zwaan pakt de derde leg, maar zal nu alles moeten geven. Een break is nodig tegen Young om in de wedstrijd te blijven... WK darts · 1-2 (0-2). De Zwaan mist de bullseye, maar Young raakt wel de D10. De Amerikaan heeft nog maar één leg nodig voor de zege. WK darts · 1-2 (0-1). Break, maar niet aan de goede kant voor De Zwaan. Young straft missers van de Nederlander af en zet een grote stap naar de overwinning. WK darts · 1-2 (0-0). De Zwaan gooit een vreselijke leg en daar profiteert Young optimaal van. De Amerikaan komt dus op een 1-2-voorsprong in sets. Gaat hij dan weer van een Nederlander winnen? WK darts · 1-1 (2-2). De Zwaan maakt er 2-2 van. Nu wordt het spannend: wie pakt de vijfde leg en komt op een 2-1-voorsprong in sets? WK darts · 1-1 (1-2). Young stond onder druk, maar de Amerikaan gooit knap 104 uit en komt weer op voorsprong. WK darts · 1-1 (1-1). Het is weer helemaal gelijk, want ook De Zwaan pakt de leg die hij is begonnen in deze derde set. WK darts · 1-1 (0-1). Young laat zich niet gek maken in 'zijn' set en komt op voorsprong. Wat kan De Zwaan in de derde set? WK darts · WK darts · 1-1 (0-0). De Zwaan herstelt de schade heel snel en pakt de tweede set met 3-0 in legs. Kan hij Young nu ook pijn doen in 'zijn' set? WK darts · 0-1 (2-0). Break! In elf pijlen is De Zwaan weer uit en zo komt hij op een 2-0-voorsprong in de tweede set. WK darts · 0-1 (1-0). De Zwaan begint prima aan de tweede set en behoudt zijn eigen leg voor 1-0. WK darts · 0-1 (0-0). Set voor Young! De Amerikaan breekt De Zwaan en pakt de eerste set met 3-1 in legs. WK darts · WK darts · 0-0 (1-2). Young laat zich niet gek maken en komt weer op voorsprong in deze eerste set. WK darts · 0-0 (1-1). De Zwaan begint sterk en houdt zijn eigen leg eenvoudig (in elf pijlen). De Nederlander komt weer naast de Amerikaan. WK darts · 0-0 (0-1). De Zwaan krijgt kansen om te breken, maar Young behoudt zijn leg en komt op voorsprong in de eerste set. WK darts · Game on! Young begint deze partij met gooien. WK darts · De Zwaan en Young komen het podium op. De partij gaat over een paar minuten echt beginnen... WK darts · Fallon Sherrock bij RTL 7: "Ik ben zo blij dat ik het vrouwendarten op de kaart heb gezet. Ik kan het niet geloven. Ik heb geschiedenis geschreven. De laatste leg was geweldig, met de steun van het publiek. Ik ben sprakeloos. Dit maakt mij echt heel gelukkig. Ik had hier nooit aan gedacht. Of ik kan slapen vannacht? Nee, echt niet." WK darts · Over een paar minuten is het de beurt aan Jeffrey de Zwaan. Kan hij wel winnen van Darin Young? De Amerikaan versloeg in de eerste ronde nog Raymond van Barneveld... WK darts · WK darts · WK darts · Fallon Sherrock schrijft geschiedenis door als eerste vrouw een wedstrijd te winnen op het WK! De Engelse wint in de laatste set met 3-1 in legs van Ted Evetts (3-2 in sets). WK darts · Evetts is nog niet verslagen. De Engelsman maakt er 2-1 van in legs in deze laatste set. Het is nu de beurt aan Sherrock. Maakt zij het zelf af? WK darts · Daar is die 2-0-voorsprong! Sherrock heeft nog één leg nodig voor een historische overwinning op het WK darts... WK darts · Evetts is het ondertussen helemaal kwijt en dat geeft Sherrock de kans om richting een 2-0-voorsprong te gaan. WK darts · Sherrock plaatst meteen een break en komt op een 1-0-voorsprong in legs in deze vijfde set! Wordt hier dan geschiedenis geschreven? WK darts · We krijgen een vijfde set! Sherrock gooit een zeer sterke leg en maakt er 2-2 van in sets! Wordt zij dan de eerste vrouw met een WK-zege? WK darts · Sherrock kwam op 2-1, maar Evetts maakt er weer 2-2 van en zo komt er weer een beslissende vijfde leg! Wordt het ook een beslissende vijfde set of maakt Evetts het af? WK darts · Evetts maakt er 1-1 van tegen Sherrock. Wordt dit de beslissende set of komt er nog een vijfde en laatste set bij? Na deze partij speelt Jeffrey de Zwaan in ieder geval nog tegen Darin Young. WK darts · Sherrock komt wel op een 1-0-voorsprong in legs in de vierde set. WK darts · Evetts komt op die belangrijke 2-1-voorsprong in sets. De Engelsman slaat toe in de beslissende leg van de derde set. Kan Sherrock nog een comeback maken en de eerste vrouw ooit worden die een WK-duel wint? WK darts · WK darts · 2-2 in legs in deze derde set! Lukt het Sherrock om op een 2-1-voorsprong te komen in sets of gaat de voorsprong toch naar Evetts? WK darts · WK darts · WK darts · WK darts · Reyes naar tweede ronde WK

Cristo Reyes buigt een 0-2-achterstand om in een 3-2-overwinning tegen Lourence Ilagan. In de tweede ronde stuit de Spanjaard op tweevoudig wereldkampioen Adrian Lewis. WK darts · WK darts · WK darts ·