Jeffrey de Zwaan komt dinsdag op het WK darts in Londen uit in de derde ronde. De Nederlander treft in 'Ally Pally' de Amerikaan Darin Young, die in de openingsronde Raymond van Barneveld de baas was. Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog.

WK darts

Vijfde dag

Tweede ronde:

De Zwaan-Young

Partij rond 23.30 uur WK darts · Over een paar minuten is het de beurt aan Jeffrey de Zwaan. Kan hij wel winnen van Darin Young? De Amerikaan versloeg in de eerste ronde nog Raymond van Barneveld... WK darts · WK darts · WK darts · Fallon Sherrock schrijft geschiedenis door als eerste vrouw een wedstrijd te winnen op het WK! De Engelse wint in de laatste set met 3-1 in legs van Ted Evetts (3-2 in sets). WK darts · Evetts is nog niet verslagen. De Engelsman maakt er 2-1 van in legs in deze laatste set. Het is nu de beurt aan Sherrock. Maakt zij het zelf af? WK darts · Daar is die 2-0-voorsprong! Sherrock heeft nog één leg nodig voor een historische overwinning op het WK darts... WK darts · Evetts is het ondertussen helemaal kwijt en dat geeft Sherrock de kans om richting een 2-0-voorsprong te gaan. WK darts · Sherrock plaatst meteen een break en komt op een 1-0-voorsprong in legs in deze vijfde set! Wordt hier dan geschiedenis geschreven? WK darts · We krijgen een vijfde set! Sherrock gooit een zeer sterke leg en maakt er 2-2 van in sets! Wordt zij dan de eerste vrouw met een WK-zege? WK darts · Sherrock kwam op 2-1, maar Evetts maakt er weer 2-2 van en zo komt er weer een beslissende vijfde leg! Wordt het ook een beslissende vijfde set of maakt Evetts het af? WK darts · Evetts maakt er 1-1 van tegen Sherrock. Wordt dit de beslissende set of komt er nog een vijfde en laatste set bij? Na deze partij speelt Jeffrey de Zwaan in ieder geval nog tegen Darin Young. WK darts · Sherrock komt wel op een 1-0-voorsprong in legs in de vierde set. WK darts · Evetts komt op die belangrijke 2-1-voorsprong in sets. De Engelsman slaat toe in de beslissende leg van de derde set. Kan Sherrock nog een comeback maken en de eerste vrouw ooit worden die een WK-duel wint? WK darts · WK darts · 2-2 in legs in deze derde set! Lukt het Sherrock om op een 2-1-voorsprong te komen in sets of gaat de voorsprong toch naar Evetts? WK darts · WK darts · WK darts · WK darts · Reyes naar tweede ronde WK

Cristo Reyes buigt een 0-2-achterstand om in een 3-2-overwinning tegen Lourence Ilagan. In de tweede ronde stuit de Spanjaard op tweevoudig wereldkampioen Adrian Lewis. WK darts · WK darts · WK darts · WK darts · Anderson heeft plezier teruggevonden

Gary Anderson heeft het plezier in darts weer teruggevonden. De 48-jarige Schot liet tevens gisteren met zijn overtuigende 3-0-zege op Brendan Dolan in de tweede ronde van het WK darts in Londen zien dat hij op de weg terug is na een slepende rugblessure. "Ik geniet weer van het spelletje, wat ik in lange tijd niet meer heb gedaan. Het ging de afgelopen dagen echt goed op het trainingsbord. Ik was daar dolblij mee, kreeg zowaar een lach op mijn gezicht", zei Anderson. "Ik was nerveus zo voor de wedstrijd. Ik heb dit jaar niet veel op het podium gestaan en daarom mis ik wat ritme. Het is toch weer even wennen allemaal. Je weet van tevoren ook niet hoe dingen uitpakken." WK darts · Dit is het programma voor de vijfde dag van het WK in Londen:



Vanaf 13.30 uur:

Eerste ronde (best of 5 sets)

Ryan Searle-Robbie King

Cristo Reyes-Lourence Ilagan

Rowby-John Rodriguez-Noel Malicdem



Tweede ronde (best of 5 sets)

Krzysztof Ratajski (21)-Zoran Lerchbacher



Vanaf 20.00 uur:

Eerste ronde (best of 5 sets)

Ritchie Edhouse-Boris Koltsov

Jose de Sousa-Damon Heta

Ted Evetts-Fallon Sherrock



Tweede ronde (best of 5 sets)

Jeffrey de Zwaan (23)-Darin Young WK darts · "Ik kan bijvoorbeeld niet een uur in de auto zitten. Ik moet er na een half uur echt even uit om de benen te strekken. Er is iets mis, maar niemand, inclusief de fysio, weet wat." Van der Voort heeft zich wel flink gestoord aan uitspraken van Raymond van Barneveld in zijn onlangs verschenen boek. De Hagenaar noemde Van der Voort daarin kleinzeriger dan hijzelf. "Raymond weet helemaal niet wat ik heb. Hij moet maar eens een weekje van leven ruilen en dan zullen we zien of hij nog steeds vind dat ik kleinzeriger ben. Ik vind het jammer van hem. Hij doet dat om er zelf beter uit te komen, dan ben je erg op jezelf gericht." (2/2) WK darts · 'Anderen weten niet hoeveel pijn ik heb'

Vincent van der Voort is blij dat hij zich ondanks de nodige fysieke ongemakken ten koste van het grote talent Keane Barry plaatste voor de tweede ronde van het WK darts in Londen. De Purmerender ergert zich wel aan de mensen die oordelen over de pijn die hij voelt. "Eerst was mijn rug het probleem. Daardoor moest ik anders staan. Nu is de knie het probleem. Daarom moet ik anders lopen en werd de linkerenkel ook nog een probleem. Ik moet, als ik de derde ronde niet haal, 20 december naar het ziekenhuis voor foto's van de knie en ik hoop dan te weten wat het is", zegt Van der Voort. (1/2)