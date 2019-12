De Nederlandse handbalsters zijn blij met de nominatie voor de titel van Sportploeg van het Jaar. De ploeg van bondscoach Emmanuel Mayonnade won zondag voor het eerst in de historie het WK en keerde dinsdag terug in Nederland.

"Het is superleuk dat we alsnog genomineerd zijn", zei Kelly Dulfer in de aankomsthal op Schiphol in gesprek met NUsport. "De nominatie is terecht. Ik vond het raar dat we niet genomineerd waren omdat we nog zouden spelen. Maar het is superleuk dat we nu alsnog kans maken om te winnen."

De nominaties voor het Sportgala werden op 1 december bekendgemaakt waardoor de handbalvrouwen op voorhand al buiten de boot leken te vallen. Maandag pasten organisatoren NOC*NSF en de NOS het reglement aan zodat de vrouwen alsnog meedingen naar de prijs.

Ook keeper Tess Wester is blij met de nominatie. "Ik ben er twee keer eerder geweest en toen was het een leuk feestje. Dus ik heb er zin in. Het is absoluut een hele eer. Ik denk ook zeker dat we de nominatie meer dan verdiend hebben."

Ondanks het vroege tijdstip werden de handbalsters in de aankomsthal op Schiphol opgewacht door tientallen fans, familieleden en journalisten. De speelsters zetten om 5.00 uur voet op Nederlandse bodem na een reis uit het Japanse Fukuoka via het Zuid-Koreaanse Seoel.

Tijdens hun reis kregen de handbalsters te horen dat zij een nominatie voor het Sportgala in de wacht hadden gesleept. "Het is erg mooi dat je daar dan toch erkenning voor krijgt", vond ook Lois Abbingh.

"We hoorden het in het vliegtuig. Het Sportgala valt voor ons altijd slecht omdat onze EK's en WK's altijd in december zijn. Het is mooi om te zien dat het nu anders is gegaan."

De handbalsters strijden om de eretitel tegen twee voetbalteams: Ajax en de Oranjevrouwen, de teamsprinters bij het baanwielrennen - die vorig jaar wonnen - en de roeiers van de dubbelvier (mannen). Het gala wordt woensdag gehouden in AFAS Live in Amsterdam.