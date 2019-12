De Nederlandse handbalsters zijn alsnog genomineerd voor de titel Sportploeg van het Jaar. Organisatoren NOC*NSF en de NOS hebben het reglement aangepast zodat de vrouwen alsnog meedingen naar de prijs.

De ploeg greep zondag in Japan voor het eerst in de historie de wereldtitel door in de finale Spanje met 30-29 te verslaan.

De deadline om genomineerd te worden was aanvankelijk op 1 december verstreken, maar is voor die jaar opgerekt naar 16 december. "NOC*NSF en de NOS zijn van mening dat deze prestatie nog in 2019 mee zou moeten tellen voor de sportverkiezingen van dit jaar", meldt de organisatie in een persbericht.

Door de reglementswijziging werden ook de 49er FX-zeilsters Annemiek Bekkering en Annette Duetz (sportploeg) en Estavana Polman (sportvrouw) aan de shortlist toegevoegd, maar de vakjury voegde alleen de handbalsters toe aan de lijst met genomineerden.

Volgens juryvoorzitter Bas van de Goor is vervolgens uren nagedacht. "Wij begrijpen heel goed dat NOC*NSF en de NOS de stap hebben gezet om dit mogelijk te maken en hebben in ons juryberaad de nieuwe shortlists uitgebreid kunnen bespreken waarna we tot het besluit zijn gekomen om de handbalvrouwen aan de lijst van genomineerden toe te voegen."

De handbalsters strijden om de eretitel tegen Ajax, de Oranjevrouwen, de teamsprinters bij het baanwielrennen - die vorig jaar wonnen - en de roeiers van de dubbelvier (mannen). Het gala wordt woensdag gehouden.