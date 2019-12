Bondscoach Carlos Viver van de Spaanse handbalsters wilde het zondag na de nederlaag in de WK-finale tegen Nederland (30-29) vooral over de prestatie van zijn team hebben, maar hij kon niet ontkennen dat het controversiële einde van het duel heel veel pijn deed.

"Zilver is hartstikke mooi, maar het is heel moeilijk om een wedstrijd op deze manier te verliezen", zei Viver in een eerste reactie tegen de Spaanse televisie. "We waren er zo dichtbij, maar hebben niet de wereldtitel. Het is erg pijnlijk."

De woede van de Spanjaarden richtte zich na de finale in het Japanse Kumamoto op de scheidsrechters, de Franse tweeling Charlotte en Julie Bonaventura.

In de laatste seconden, bij een 29-29-tussenstand, gaven de arbiters Nederland een strafworp, die benut werd door Lois Abbingh. Oranje pakte daardoor de wereldtitel. De Spaanse krant Marca sprak direct van een "zeer ernstige fout van de scheidsrechters".

De controverse draait om een overtreding van Ainhoa ​​Hernández, die volgens de uitleg van de arbitrage de Nederlandse keeper Tess Wester op illegale wijze belemmerde om de bal uit te gooien na haar redding op een schot van Alexandrina Barbosa.

De regels schrijven voor dat een tegenstander in zo'n situatie niet in de cirkel mag staan en de bal niet mag aanraken totdat deze de lijn van de cirkel volledig heeft gepasseerd. De Franse arbitrage vond dat Hernández deze regel overtrad en zo ook een doelpoging tegenhield, en gaf de Spaanse rood en Nederland een strafworp. De mondiale handbalbond maakte op het WK geen gebruik van videoarbitrage.

48 Handbalsters vieren uitbundig feest na WK-winst in Japan

'Ik moet mijn spelers feliciteren'

Bondscoach Viver onthield zich na de wedstrijd van harde woorden over de scheidsrechters. "Het einde is het enige slechte van dit duel", zei hij wel, om vervolgens vooral zijn ploeg te prijzen.

"Ik moet mijn spelers feliciteren, want ze hebben er alles aan gedaan. Zelfs toen het even niet liep, hebben ze niet opgegeven en zijn ze teruggekomen in de wedstrijd. Dat toont de kracht van dit team."

Nederland kroonde zich voor het eerst in de geschiedenis tot wereldkampioen in het handbal. De Spaanse vrouwen zetten met zilver ook hun beste prestatie ooit neer op een WK.

Met deze screenshots probeert de Spaanse krant Marca te bewijzen dat het geen overtreding was van Ainhoa ​​Hernández. (Bron: marca.com)