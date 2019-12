Estavana Polman is zondag direct na de door Nederland gewonnen finale van het WK handbal uitgeroepen tot belangrijkste speelster van het toernooi.

De 27-jarige Polman werd met Oranje wereldkampioen in Japan door in een bloedstollende finale Spanje met 30-29 te verslaan. De Arnhemse was in de eindstrijd goed voor negen treffers.

Vanzelfsprekend krijgt Polman ook een plek in het All-Star Team van de eindronde, net als Tess Wester. De 26-jarige keepster blonk het hele toernooi al uit en was in de finale beslissend met enkele fraaie reddingen.

Nederland is het enige land dat met twee speelsters is vertegenwoordigd in het All-Star Team, dat verder bestaat uit Camilla Herrem (Noorwegen), Alexandrina Cabral Barbosa (Spanje), Anna Vyakhireva (Rusland), Jovanka Radicevic (Montenegro) en Linn Blohm (Zweden).

Lois Abbingh kroonde zich met 71 treffers tot topscorer van het WK. Daarvan kwamen er zeven in de finale tegen Spanje. Desondanks kreeg de 27-jarige Abbingh geen plek in het team van het toernooi.