De Nederlandse handbalsters zijn door het dolle heen na het veroveren van de wereldtitel in Japan, waar Spanje zondag na een zenuwslopende finale (30-29) werd verslagen. Aanvoerder Danick Snelder komt lofuitingen tekort om Oranje te prijzen.

"Dit is echt onbeschrijfelijk. We zijn gewoon wereldkampioen", zei een euforische Snelder in gesprek met de NOS. "Dit is waar we zo lang voor hebben gewerkt. We gaan ook nog eens naar de Olympische Spelen, echt geweldig."

Nederland leidde bij rust met 16-13 en hield die voorsprong vrijwel de hele tweede helft vast, maar in de laatste minuten leek het alsnog mis te gaan. Spanje toonde veerkracht en kwam terug tot 29-29, maar verprutste de ogenschijnlijk laatste aanval van het duel.

Tess Wester bracht redding en wilde het spel snel hervatten, maar haar uitworp werd onrechtmatig geblokt door Ainhoa Hernández. Zij kreeg een rode kaart en Oranje in de slotseconden een reglementaire zevenmeter, die werd benut door Lois Abbingh.

"We hebben het nog zó spannend gemaakt", blikte Snelder terug op de bizarre slotfase. "Onze dekking in de laatste twintig seconden maakt me zo trots. Ik heb geen idee wat er gebeurde aan het einde, maar het kan me ook niet schelen. We zijn wereldkampioen!"

De handbalsters zijn euforisch na het veroveren van de wereldtitel. (Foto: Pro Shots)

Polman en Abbingh kunnen succes amper geloven

Ook Estavana Polman kwam woorden tekort om het succes van Oranje te beschrijven. De geboren Arnhemse was met negen treffers in de finale goud waard voor Nederland, dat na de WK's van 2015 (zilver) en 2017 (brons) eindelijk de titel pakte.

"Ik besef het nog niet helemaal, het is zo gaaf", zei Polman, die door de internationale handbalbond werd uitgeroepen tot beste speler van het toernooi, bij Ziggo Sport. "Het is niet normaal, écht niet. We maakten het veel te spannend."

Matchwinner Abbingh, die zich door haar cruciale goal tot topscorer van het toernooi kroonde (71 treffers), kreeg tijdens haar interview met de NOS een telefoontje van Mark Rutte. De premier feliciteerde haar en de ploeg met de wereldtitel.

"Dit hadden we niet voor mogelijk gehouden, maar we zijn ontzettend trots", zei Abbingh tegen Rutte, waarna ze met een verbijsterd gezicht ophing. "Ik krijg zomaar een telefoontje van de minister-president. Dit is toch bizar?"