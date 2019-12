De Nederlandse handbalsters hebben zondag voor het eerst in de historie de wereldtitel veroverd. De ploeg van bondscoach Emmanuel Mayonnade was in een zenuwslopende finale in Japan door een treffer in de slotseconden met 30-29 te sterk voor Spanje en veroverde daarmee ook een ticket voor de Olympische Spelen van 2020.

In de laatste seconden van de wedstrijd stond het nog 29-29, maar Oranje kreeg in de laatste aanval een strafworp na een rode kaart bij Spanje. Lois Abbingh bleef koel en hielp Nederland met haar zevende treffer van de wedstrijd naar de wereldtitel, waardoor ze zich ook tot topscorer van het toernooi kroonde.

De handbalsters eindigden de laatste twee wereldkampioenschappen ook op het podium, maar goud bleef toen uit. Oranje verloor in 2015 de finale van Noorwegen en twee jaar geleden was Nederland in de strijd om het brons te sterk voor Zweden. Op de EK's van 2016 (zilver) en 2018 (brons) bleef goud ook uit voor Oranje.

Bij een nederlaag tegen Spanje had Nederland nog een olympisch kwalificatietoernooi moeten spelen om een ticket voor de Spelen van volgende zomer in Tokio te veroveren, maar dat blijft Oranje nu bespaard. Alleen de wereldkampioen plaatste zich rechtstreeks voor de Olympische Spelen.

Zowel Nederland als Spanje bereikte in Japan de finale door te stunten in de halve eindstrijd. Oranje versloeg titelfavoriet Rusland in een zinderend halvefinaleduel (33-32) en Spanje wist vicewereldkampioen Noorwegen eenvoudig opzij te zetten (28-22). Rusland pakte zondag het brons door Noorwegen in de troostfinale te verslaan.

De handbalsters waren nipt te sterk voor Spanje. (Foto: Pro Shots)

Stroeve start voor Nederland tegen Spanje

Nederland had vier van de laatste vijf ontmoetingen met Spanje gewonnen, maar kende in Kumamoto een stroeve start. Spanje toonde zich bijzonder effectief in de afronding en Nederland kwam slechts zelden door de solide defensie heen, waardoor de ploeg van Mayonnade tegen een achterstand van

Oranje, dat juist hoopte zelf snel een ruime voorsprong te pakken, kwam die valse start snel te boven. Spanje liet veel kansen onbenut en mede dankzij drie treffers van uitblinker Abbingh stond het na een kwartier 9-9. Het bleef daarna lang gelijk op gaan, mede doordat de dekking van beide landen goed stond.

Nederland kreeg wel meer controle over de wedstrijd en ging mede dankzij twee gestopte zevenmeters (zowel Rinka Duijndam als Tess Wester voorkwam een treffer via een strafworp) zelfs met een comfortabele voorsprong de rust in. Debbie Bont, Estavana Polman en Danick Snelder tekenden voor de laatste drie treffers van de eerste helft: 16-13.

Net als aan het begin van de eerste helft begon Spanje scherp aan het tweede bedrijf. De marge werd aanvankelijk verkleind tot twee, maar de sterk keepende Wester voorkwam dat het gat verder gedicht werd en Abbingh maakte er met haar zesde treffer van de wedstrijd weer 18-15 van. De ruime voorsprong zorgde voor het nodige vertrouwen bij Oranje, dat mede dankzij een fraai stiftje van Snelder uitliep naar 22-17.

Spanje knokt zich terug in wedstrijd

Het aangeslagen Spanje gaf zich echter niet gewonnen. Van de vijf daaropvolgende treffers gingen er vier naar Spanje - sterspeelster en topscorer Alexandrina Cabral Barbosa vertolkte een belangrijke rol - en daardoor nam de spanning toch nog flink toe in de Park Dome in Kumamoto.

Spanje verkleinde de marge tot vier keer toe tot één, maar Nederland liep mede dankzij enig fortuin - Polman scoorde via de rug van de keeper en Wester hield een bal met meer geluk dan wijsheid tegen - net zo vaak weer weg bij de Zuid-Europeanen.

Het slechtst denkbare scenario werd even later toch een feit. Spanje knokte zich terug tot 29-29 en dat luidde een zenuwslopende slotfase in. De laatste aanval in de reguliere speeltijd leek zelfs voor Spanje te zijn, maar niks bleek minder waar. De Spanjaarden stuitten op Wester, die het spel met nog zes seconden op de klok snel wilde hervatten.

Ainhoa Hernández blokkeerde de bal van Wester en kreeg daarop een rode kaart, terwijl Nederland werd beloond met een zevenmeter. Uitblinker Abbingh zag haar strafworp via de vingers van de Spaanse keeper in het doel verdwijnen, waardoor Oranje zich na een bizarre slotfase voor het eerst in de historie tot wereldkampioen kroonde.