Arno Kamminga heeft zondag op de laatste dag van de Swim Cup in Amsterdam het Nederlands record op de 50 meter schoolslag aangescherpt.

De 24-jarige Katwijker tikte in het Sloterparkbad aan in 26,90. Daarmee was hij een fractie sneller dan in oktober in het Hongaarse Boedapest, toen hij tijdens de wereldbeker het Nederlands record op 27,00 zette.

Met die nieuwe nationale toptijd toonde Kamminga wederom zijn topvorm. De schoolslagspecialist zwom eerder dit weekend al de olympische limiet op de 100 en 200 meter schoolslag en plaatste zich zo voor de Spelen van volgend jaar.

De 50 school is geen olympisch nummer en dus zat aan de toptijd van Kamminga geen ticket voor de Spelen verbonden. Alle Nederlandse records op de schoolslag (langebaan en kortebaan) staan op zijn naam.

Kamminga zette zijn sterke ontwikkeling vorige week al kracht bij door op de EK kortebaan drie individuele medailles op de schoolslag te veroveren. Hij pakte goud op de 100 en 200 meter en brons op de 50 school. Daar kwam ook nog een estafettemedaille op de 4x50 meter wisselslag (gemengd) bij.