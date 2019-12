Germaine de Randamie is er in de nacht van zaterdag op zondag niet in geslaagd de wereldtitel in de bantamgewichtsklasse te veroveren. Regerend kampioene Amanda Nunes versloeg de 35-jarige Utrechtse op jurybeslissing.

De Randamie en Nunes vochten de volle vijf ronden in de T-Mobile Arena in Las Vegas. Na een kickbokspartij zonder knockout wees de jury unaniem de 31-jarige titelverdedigster uit Brazilië als winnaar aan.

Voor Nunes was het de vijfde keer op rij dat ze haar titel met succes verdedigde. De Braziliaanse MMA-vechtster heeft naast de wereldtitel in het bantamgewicht (tot 61,2 kilogram) ook de kampioensriem in de vedergewichtsklasse (tot 65,8 kilogram) in bezit.

Voor De Randamie kwam na vijf zeges op rij juist een einde aan een zegereeks. 'The Iron Lady' werd in februari 2017 de eerste wereldkampioen in het vedergewicht bij de vrouwen. De UFC nam haar die titel in juni 2017 echter af, omdat De Randamie weigerde te vechten tegen Cristiane Justino vanwege het dopingverleden van de Braziliaanse.

Germaine de Randamie gaf Amanda Nunes uitstekende partij, maar moest op jurybeslissing toch haar meerdere erkennen in de wereldkampioen. (Foto: Pro Shots)