Reacties op historische wereldtitel handbalsters (gesloten)

De Nederlandse handbalsters kunnen zondag voor het eerst in de geschiedenis wereldkampioen worden. Spanje is in de eindstrijd in Japan het laatste obstakel op weg naar historisch WK-goud. Volg de WK-finale, die om 12.30 uur begint, in ons liveblog.

Oranje wereldkampioen

Estavana Polman is zondag direct na de door Nederland gewonnen finale van het WK handbal uitgeroepen tot belangrijkste speelster van het toernooi. De 27-jarige Polman werd met Oranje wereldkampioen in Japan door in een bloedstollende finale Spanje met 30-29 te verslaan. De Arnhemse was in de eindstrijd goed voor negen treffers.聽Vanzelfsprekend krijgt Polman ook een plek in het All-Star Team van de eindronde, net als Tess Wester. De keepster blonk het hele toernooi al uit en was in de finale beslissend met enkele fraaie reddingen.

WK handbal 路 WK handbal 路 WK handbal 路 WK handbal 路 WIJ ZIJN WERELDKAMPIOEN 馃弳馃А馃敟馃ぉ馃コ馃挜馃 (2/3) #HandbalNL #TeamNL #oneteamonedream #Japan2019 #handinhand WK handbal 路 Snelder over WK-titel: 'Dit is onbeschrijfelijk'

'Daar moet op gedronken worden!' zingen de vrouwen. Dat zal vandaag vast en zeker nog wel gebeuren..

Oranje ontvangt de WK-trofee!

Met een glimlach van oor tot oor ontvangen de Nederlandsen hun gouden medailles.

Abbingh is de eerste die de gouden medaille omgehangen krijgt.

Het is tijd voor Oranje! De vrouwen springen het podium op en vieren feest!

Bedroefde gezichten bij Spanje, maar hier en daar ook een glimlach. De ploeg is dé verrassing van het toernooi en haalt voor het eerst in het geschiedenis van het land een WK-medaille.

Alle Russinnen hebben nu een bronzen medaille, dus gaan we over naar het zilver van Spanje.

De voorzitter heeft zijn zegje gedaan. Het is nu tijd voor het omhangen van de medailles, te beginnen met de bronzen plakken voor Rusland. Die ploeg won eerder vandaag van Noorwegen.

De voorzitter van de internationale handbalfederatie, Hassan Moustafa, spreekt het publiek en de speelsters toe. "Nederland is the world champion", zegt hij.

Het Nederlands team heeft het witte shirt verwisseld voor het oranje tricot.

De speelsters komen weer het veld op voor de medailleceremonie.

Nog even over het bizarre slot: Nederland krijgt een zevenmeter, omdat een Spaanse aanvalster Tess Wester hindert. Dat mag volgens de regels niet in de laatste halve minuut. Het verdict is een rode kaart en een strafworp. Die werd dus, een paar seconden voor tijd, binnengeschoten door Abbingh.

Na de verloren WK-finale van 2015 en de verloren EK-finale (2016) is het nu dus eindelijk raak voor de handbalsters. De ploeg pakt voor het eerst een grote titel!

Door zege is de ploeg zeker van een ticket voor de Olympische Spelen.

Oranje pakt historisch WK-goud dankzij zege op Spanje

De Nederlandse handbalsters hebben geschiedenis geschreven door de WK-finale te winnen. De ploeg wint na een krankzinnige slotfase met 30-29 van Spanje en pakken zo voor het eerst WK-goud!

De eindstand is dus 30-29 in het voordeel van Oranje!

61' Het is klaar!! Abbingh scoort de zevenmeter en Nederland is wereldkampioen!

60' Het is zelfs een zevenmeter voor Oranje!

60' Onduidelijkheid op het veld na een overtreding op Wester. De scheidsrechter geeft rood.

60' Wester met de save!

60' Spanje met de time-out. Als de Spaanse ploeg scoort, pakt het zo goed als zeker de wereldtitel voor de neus van Oranje weg.

60' Oranje raakt de bal kwijt, omdat het te lang over de aanval doet.

59' Vrije worp voor Oranje.

59' Nog anderhalve minuut handballen. Komt er een beslissing, of wordt het verlengen? Mayonnade komt met een time-out.

Niet voor de eerste keer dit toernooi is Tess Wester ontzettend belangrijk voor Oranje, maar ook zij kan niet voorkomen dat Spanje op gelijke hoogte komt.

59' Het staat toch gelijk! 29-29.

58' WAT EEN SAVE VAN WESTER! Cabral stormt op haar af, maar Wester komt met een cruciale redding.

57' Wéér Cabral. Het verschil is dus weer één: 29-28.

57' 29-27! Polman brengt de marge op twee!

Met negen treffers is Polman inmiddels topscorer van Oranje in deze wedstrijd.