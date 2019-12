Handbalsters op achterstand in WK-finale tegen Spanje

WK handbal ·

"Op basis van de laatste jaren zijn we misschien favoriet tegen Spanje, maar in het team voelen we dat niet zo", zegt de 27-jarige Abbingh vanuit Japan tegen NUsport. "Onze coach Manu benadrukte ook al: je komt niet bij toeval in een WK-finale. Dat geldt voor Spanje én voor ons. Spanje heeft heel veel goede wedstrijden gespeeld tot nu toe. Het is duidelijk dat iedereen erop gebrand is deze wedstrijd te winnen, maar we moeten niet te veel risico's nemen. Spanje heeft een heel offensieve dekking en onderschept een hoop ballen. We moeten ze niet in de wedstrijd helpen door fouten te maken. Onze kansen liggen echt in de tegenaanval." (2/2)