De Nederlandse handbalsters kunnen zondag voor het eerst in de geschiedenis wereldkampioen worden. Spanje is in de eindstrijd in Japan het laatste obstakel op weg naar historisch WK-goud. Volg de WK-finale, die om 12.30 uur begint, in ons liveblog.

Oranje speelt trouwens niet alleen voor het goud vandaag. Als de ploeg wint, dan verzekert Oranje zich van een ticket voor de Olympische Spelen van komende zomer. Als het vandaag misgaat, dan moet Oranje zich via een olympisch kwalificatietoernooi zien te plaatsen. WK handbal · Oranje bij rust aan de leiding in WK-finale

De handbalsters staan bij rust met 16-13 voor in de WK-finale tegen Spanje! Oranje begon niet goed aan het duel en moest in de achtervolging, maar vervolgens heeft de ploeg de grip op het duel. We gaan over een kwartiertje verder. WK handbal · Rust! Nederland leidt met 16-13 in de finale van het WK! WK handbal · 30' Wester stopt een zevenmeter van Spanje! WK handbal · 29' Wat een slot van de eerste helft voor Oranje! Snelder maakt er 16-13 van! WK handbal · 29' Polman met de 15-13! WK handbal · 28' 14-13 via Debbie Bont! WK handbal · Lois Abbingh passeert met haar vierde doelpunt Malestein als topscorer van Oranje. WK handbal · 27' Het staat weer gelijk: 13-13. WK handbal · 27' Snelder zet Nederland voor het eerst op voorsprong! 13-12. WK handbal · 26' 12-12! Lois Abbingh haalt uit van afstand. WK handbal · 25' Deze zevenmeter kan Duijndam niet stoppen: 11-12. WK handbal · 25' 11-11 via Bo van Wetering! WK handbal · 24' Rinka Duijndam, die er even in staat in plaats van Wester, stopt de strafworp! WK handbal · 24' Opnieuw een zevenmeter voor Spanje, na een overtreding van Snelder. WK handbal · 23' Ineens vallen de goals weer snel: Spanje maakt 11-10. WK handbal · 23' 10-10 via Danick Snelder! WK handbal · 23' 10-9 voor Spanje uit een zevenmeter, die gegeven wordt na een overtreding van Jessy Kramer. WK handbal · 22' Spanje moet weer even een speelster missen. WK handbal · 21' Abbingh ramt de bal van afstand tegen de bovenkant van de lat. Nog altijd 9-9 dus. WK handbal · 19' Spanje overrompelde Nederland nog in de eerste minuten met snelle aanvallen, maar nu zijn de aanvallen door toedoen van de Nederlandse defensie traag. Tess Wester houdt haar doel al een tijdje schoon. WK handbal · 17' Oranje heeft in de afgelopen minuten grip op de wedstrijd gekregen. De Spaansen kunnen even geen vuist maken in de aanval. Het staat nog 9-9. WK handbal · 16' Het staat gelijk! Lois Abbingh schiet van dichtbij raak: 9-9. De Spaanse bondscoach grijpt in met een time-out. WK handbal · 16' Weer Polman! 8-9. WK handbal · Angela Malestein is met drie treffers voorlopig topscorer namens Oranje in deze wedstrijd. WK handbal · 14' Polman haalt verwoestend uit! Het verschil wordt kleiner: 7-9. WK handbal · 13' Een lange aanval van Oranje mislukt helaas. Het staat nog steeds 6-9. WK handbal · 11' Malestein met haar derde! 6-9. WK handbal · 11' Een zevenmeter voor Spanje: 5-9. WK handbal · 10' We zijn tien minuten onderweg, en Oranje loopt nog achter de feiten aan. De ploeg heeft nog geen antwoord op de snelle aanvallen van Spanje. Het staat inmiddels 5-8. WK handbal · 9' De eerste van Lois Abbingh: 4-7! WK handbal · 8' Gonzalez maakt er 3-7 van uit een uitbraak. WK handbal · 8' Malestein scoort vanuit de hoek haar tweede goal: 3-6 WK handbal · 7' De Spaanse keepster Navarro heeft een antwoord op het schot van Van der Heijden. WK handbal · 6' Spanje scoort in ondertal de 2-6. Bondscoach Mayonnade vraagt een time-out aan. WK handbal · 6' De eerste uitsluiting van vandaag is voor Spanje, maar Abbingh wordt fel afgestopt door de Spaanse defensie. WK handbal · 4' Gonzalez maakt er zelfs 2-5 van! Oranje wordt in de eerste minuten afgetroefd. WK handbal · 4' En daar is alweer de 2-4 voor Spanje. WK handbal · 3' Van der Heijden schiet raak: 2-3! WK handbal · 3' En daar is de 3-1 voor Spanje via Cabral. WK handbal · 2' Malestein met de 2-1! WK handbal · 1' Polman met een eerste poging, maar haar schot wordt geblokt. In de tegenstoot scoort Barbosa de 2-0 voor Spanje. WK handbal · 1' Spanje komt op een 1-0 voorsprong dankzij Hérnandez. WK handbal · 1' De hoorn klinkt! We zijn begonnen. WK handbal · En daar is het Wilhelmus, dat door de speelsters hartstochtelijk wordt meegezongen. WK handbal · Het Spaanse volkslied klinkt in de Park Dome in Kumamoto. WK handbal · De speelsters worden aan het publiek voorgesteld. De finale staat op het punt van beginnen! WK handbal · Mayonnade: 'We moeten hetzelfde doen als tegen Rusland'

Bondscoach Emmanuel Mayonnade hoopt dat zijn ploeg hetzelfde kan laten zien als in de halve finale tegen Rusland, zegt hij voor de camera's van Ziggo Sport. "Als wij hetzelfde doen als we tegen Rusland deden, dan kunnen we winnen." Hij noemt Spanje een sterke tegenstander, vooral vanwege de sterke aanvalsters van die ploeg. "Ze hebben een paar van de beste speelsters in de wereld. Ze zijn ontzettend goed in de aanval, zijn sterk in de één tegen één. En ze zijn goed in de fastbreaks, dus het is een hele goede tegenstander." WK handbal · De weg naar de finale van Spanje:



Kwalificatieronde:

Roemenië-Spanje 16-31

Spanje-Hongarije 29-25

Spanje-Senegal 29-20

Kazachstan-Spanje 16-43

Montenegro-Spanje 26-27



Hoofdronde:

Spanje-Zweden 28-28

Japan-Spanje 31-33

Spanje-Rusland 26-36



Halve finale:

Noorwegen-Spanje 22-28