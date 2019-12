De Nederlandse handbalsters kunnen zondag historie schrijven door voor het eerst in de historie de wereldtitel te veroveren. Hoewel de ploeg van bondscoach Emmanuel Mayonnade op papier de beste kansen heeft, vindt Lois Abbingh niet dat Oranje in Japan de absolute favoriet is tegen Spanje.

Nederland eindigde op de laatste twee WK's op het podium (zilver in 2015 en brons in 2017) en stelde ook op de laatste twee Europese kampioenschappen (zilver in 2016 en brons in 2018) eremetaal veilig. Spanje daarentegen eindigde geen van die edities op het podium en verloor sowieso vier van de laatste vijf ontmoetingen met Nederland.

"Op basis van de laatste jaren zijn we misschien favoriet tegen Spanje, maar in het team voelen we dat niet zo", zegt de 27-jarige Abbingh vanuit Japan tegen NUsport. "Onze coach Manu benadrukte ook al: je komt niet bij toeval in een WK-finale. Dat geldt voor Spanje én voor ons."

Beide landen bereikten de eindstrijd in Japan door te stunten. Nederland versloeg het ongenaakbaar geachte Rusland in een zinderend halvefinaleduel (33-32) en Spanje wist vicewereldkampioen Noorwegen verrassend eenvoudig opzij te zetten (28-22).

"Spanje heeft heel veel goede wedstrijden gespeeld tot nu toe", waarschuwt Abbingh. "Het is duidelijk dat iedereen erop gebrand is deze wedstrijd te winnen, maar we moeten niet te veel risico's nemen. Spanje heeft een heel offensieve dekking en onderschept een hoop ballen. We moeten ze niet in de wedstrijd helpen door fouten te maken. Onze kansen liggen echt in de tegenaanval."

De handbalsters waren door het dolle heen na het bereiken van de WK-finale. (Foto: Pro Shots)

'Zijn alleen tegen Rusland underdog geweest'

Toeval of niet: Nederland verloor dit WK van landen die op papier gelijkwaardig of minder zijn en presteerde juist ijzersterk tegen ploegen die hoger ingeschaald worden (Rusland en Noorwegen). Keeper Tess Wester denkt desondanks niet dat de underdogrol Oranje beter past dan die van favoriet.

"Als ik heel eerlijk ben, zijn we dit WK alleen tegen Rusland de underdog geweest. Ik ben heel blij dat we binnen het team veel vertrouwen in elkaar hebben en het ons niet veel uitmaakt wat anderen denken", aldus de 26-jarige Wester, die met een aantal fraaie reddingen goud waard was voor Oranje tegen Rusland.

De keeper benadrukt wel dat Nederland in topvorm moet zijn tegen Spanje om wereldkampioen te kunnen worden. "We moeten er voor 120 procent staan. Zeker op dit toernooi met alle verrassende uitslagen weten we dat we optimaal moeten presteren om een wedstrijd te kunnen winnen. Hopelijk kunnen we na de finale terugkijken op een fantastisch toernooi."

Nederland-Spanje begint om 12.30 uur in de Park Dome in Kumamoto. De wereldkampioen plaatst zich rechtstreeks voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio, de verliezend finalist moet een olympisch kwalificatietoernooi spelen. De troostfinale wordt al om 9.30 uur gespeeld en gaat tussen Noorwegen en Rusland.