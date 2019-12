Michael Korrel heeft zaterdag bij de World Masters Judo goud veroverd in de categorie tot 100 kilogram. Tessie Savelkouls deed hetzelfde in de gewichtsklasse vanaf 78 kilogram en zwaargewicht Henk Grol pakte brons in het Chinese Qingdao.

Korrel begon het toernooi met overwinningen op de Zweed Joakim Dvarby, de Oezbeek Mukhammadkarim Khurramov en de Mongoliër Otgonbaatar lkhagvasuren. Hij was vervolgens in de finaleronde te sterk voor de Georgiër Varlam Liparteliani en won de strijd om het goud van de Japanner en voormalig wereldkampioen Aaron Wolf.

Voor de 25-jarige Korrel is het zijn eerste grote succes sinds hij in augustus brons veroverde op de WK. Hij pakte in mei ook al goud op de Grand Slam in Bakoe.

Savelkouls greep het goud in de categorie vanaf 78 kilogram. De Nederlandse bereikte de finaleronde door de Bosnische Larise Ceric en Française Julia Tolofua te verslaan, waarna ze ook afrekende met de Chinese Xu Shiyan en de Azerbeidzjaanse Iryna Kindzerska.

Grol moest zich met brons tevredenstellen. De geboren Veendammer rekende in de herkansingen af met de Israëliër Or Sasson en won in de strijd om het brons van de Braziliaan David Moura. Roy Meyer mocht ook meedoen aan de herkansingen, maar verloor direct zijn eerste partij.

Nederland eindigde de Masters in China met in totaal vijf medailles. Kim Polling veroverde vrijdag in de categorie tot 70 kilogram goud door landgenote Sanne van Dijke (zilver) in de finale te verslaan.