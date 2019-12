De caddie van de Amerikaanse golfer Patrick Reed is uit de Presidents Cup gezet. Kessler Karain ging zaterdag in de fout door een duw uit te delen aan een toeschouwer die beledigende opmerkingen zou hebben gemaakt in de richting van Reed.

De 29-jarige Reed kwam eerder deze week in opspraak nadat hij bij de Hero World Challenge op de Bahama's de regels overtrad. De 29-jarige Amerikaan verbeterde de ligging van de bal die op een zandvlakte lag - een zogenoemde waste area - door het zand bij zijn oefenslagen glad te strijken.

Zijn actie zorgde voor de nodige commotie in de golfwereld en dat werkte door bij de Presidents Cup, een toernooi waarbij Amerikaanse golfers het opnemen tegen een team met golfers van alle continenten behalve Europa. Reed kreeg tijdens zijn wedstrijden in Melbourne het nodige commentaar van toeschouwers.

Voor zijn caddie (en zwager) Karain was zaterdag de maat vol. Hij stapte uit zijn golfkar en gaf een toeschouwer langs de baan een duw. De organisatie van de Presidents Cup besloot de caddie daarop uit het toernooi te zetten.

'Andere caddies zullen me dit niet kwalijk nemen'

Karain heeft desondanks geen spijt van zijn actie, omdat hij vindt dat hij als caddie moet opkomen voor zijn speler. "Ik denk niet dat er een caddie is die me dit kwalijk zou nemen. Ik heb de toeschouwer een duw gegeven en misschien wat krachttermen gebruikt en ben daarna weer in het karretje gestapt toen de beveiliging kwam."

"Ervan uitgaande dat hij niet van glas is gemaakt en geen botten heeft gebroken, is het verspillen van wat bier het ergste dat ik hem heb aangedaan. Ik zou dat biertje graag voor hem terugbetalen. Na drie dagen van pesterijen was voor mij de maat vol."

Reed, die in 2018 de Masters in Augusta won, zegt dat hij de uitsluiting van Karain respecteert en dat hij zich volledig wil focussen op het winnen van de Presidents Cup. Het Amerikaanse team staat met nog één dag te gaan op een achterstand van 8-10.