Frédérique Matla maakt weer deel uit van de Nederlandse hockeyselectie. Ze behoort tot een 22-koppige groep die zich mag voorbereiden op de Olympische Spelen in Tokio van komende zomer.

Matla werd in september door bondscoach Alyson Annan nog buiten de trainingsgroep van Oranje gelaten, omdat ze niet helemaal tevreden was over de spits. Het 22-jarige talent was dit kalenderjaar in 53 duels voor Den Bosch en Oranje goed voor liefst 51 treffers.

Eerder deze week werd bekend dat Matla genomineerd is voor de prijs van wereldspeelster én wereldtalent van het jaar. Bij die eerste prijs behoort ook Eva de Goede tot de laatste vijf kanshebbers.

Annan wees in september een trainingsgroep aan van 25 speelsters. Ten opzichte van die groep ontbreken nu Noor de Baat (Amsterdam), Yibbi Jansen en Famke Richardson (SCHC). Kelly Jonker van Amsterdam meldde zichzelf al af voor de Spelen vanwege haar zwangerschap.

Annan wil al vroeg duidelijkheid scheppen richting Tokio

Annan wil al vroeg duidelijkheid scheppen op weg naar Tokio. "Dat betekent ook dat ik een aantal speelsters heb moeten teleurstellen. Wij zijn er als staf echter van overtuigd dat we met deze 22 de juiste groep hebben samengesteld richting de Olympische Spelen", zegt ze op Hockey.nl.

In januari belegt Oranje een trainingskamp in Singapore, waarna het in en tegen China op 11 en 12 januari wedstrijden speelt in de FIH Pro League. Marijn Veen mist die trip door de naweeën van een hersenschudding.

De definitieve olympische selectie mag maximaal uit zestien speelsters en twee reserves bestaan. In 2016 verloor Oranje de olympische finale van Groot-Brittannië na shoot-outs. Bij de twee Spelen daarvoor won Oranje wel het goud.