De handbalsters gaan in Japan voor de eerste wereldtitel, in de Eredivisie staat de topper tussen nummer twee AZ en koploper Ajax op de rol en vijfvoudig wereldkampioen Raymond van Barneveld begint aan zijn afscheidstournee op het WK darts in Londen. In dit overzicht lees je wat de belangrijkste sportwedstrijden van dit weekend zijn en waar die te volgen zijn.

Handbalsters strijden om eerste wereldtitel

De Nederlandse handbalsters gaan zondag in het Japanse Kumamoto voor de eerste wereldtitel in de geschiedenis. De ploeg van bondscoach Emmanuel Mayonnade, die in de halve finales afrekende met olympisch kampioen Rusland, treft in de eindstrijd Spanje. Nemen de handbalsters revanche voor de verloren WK-finale van 2015?

Wanneer? De finale van het WK tussen Nederland en Spanje begint zondag om 12.30 uur (Nederlandse tijd).

Hoe te volgen? Updates in een liveblog op NU.nl en rechtstreeks te volgen bij Ziggo Sport.

Na een afwezigheid van een half jaar keert AZ zondag weer terug in het AFAS Stadion in Alkmaar. (Foto: Pro Shots)

Eredivisie-topper AZ-Ajax in AFAS Stadion

In de Eredivisie staat zondag de topper tussen AZ en Ajax op het programma. Voor de Alkmaarders, die de tweede plaats bezetten, is het een wedstrijd om naar uit te kijken, want de ploeg speelt voor het eerst in een half jaar weer in het AFAS Stadion nadat een deel van het dak instortte. Bij een zege op koploper Ajax komen de Alkmaarders op gelijke hoogte met Ajax.

Wanneer? Zaterdag staan er vier Eredivisie-wedstrijden op het programma: ADO Den Haag-FC Groningen (18.30 uur), VVV-Venlo-PEC Zwolle (19.45 uur), Fortuna Sittard-RKC Waalwijk (19.45 uur) en FC Twente-Vitesse (20.45 uur). Zondag volgen FC Emmen-Sparta Rotterdam (12.15 uur), Feyenoord-PSV (14.30 uur), AZ-Ajax (16.45 uur) en Heracles Almelo-FC Utrecht (16.45 uur).

Hoe te volgen? Live updates in de NUsport-app en rechtstreeks te volgen bij FOX Sports. Om 19.00 uur zijn de samenvattingen te zien bij de NOS.

Raymond van Barneveld is bezig aan zijn laatste toernooi als professioneel darter. (Foto: PDC)

Van Barneveld start afscheidstournee op WK

Raymond van Barneveld begint zaterdag op het WK darts in Londen aan zijn laatste toernooi als professioneel darter. De vijfvoudig wereldkampioen treft in de eerste ronde de Amerikaan Darin Young. De Hagenaar wil zijn loopbaan in stijl afsluiten en mikt op een plek bij de halve finales van het mondiale kampioenschap.

Wanneer? De wedstrijd tussen Raymond van Barneveld en Darin Young is de laatste wedstrijd van de zaterdagavond.

Hoe te volgen? Live updates in de NUsport-app en rechtstreeks te volgen bij RTL 7.

Verbij in actie bij World Cup in Nagano

Kai Verbij komt zondag in actie bij de World Cup schaatsen in het Japanse Nagano. De regerend wereldkampioen kan bij afwezigheid van klassementsleider Thomas Krol de leiding overnemen in de tussenstand van de wereldbeker.

Wanneer? Op zaterdag staan de tweede 500 meter bij de mannen (8.05 uur), de 1.000 meter bij de vrouwen (8.38 uur), de ploegenachtervolging bij de mannen (9.22 uur) en de 3.000 meter bij de vrouwen (10.00 uur) op het programma. Zondag zijn de tweede 500 meter (8.05 uur), 1.000 meter bij de mannen (8.33 uur), de ploegenachtervolging bij de vrouwen (9.17 uur) en de 5.000 meter bij de mannen (9.49 uur).

Hoe te volgen? Live updates in de NUsport-app en rechtstreeks te volgen bij de NOS.