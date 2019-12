Kim Polling heeft vrijdag voor de vierde keer in haar carrière de World Masters Judo op haar naam geschreven. De Nederlandse rekende in de finale van de klasse tot 70 kilogram af met landgenote Sanne van Dijke.

De 28-jarige Polling sleepte de overwinning in de wacht met een ippon. De in Zevenhuizen geboren judoka, die in de zomer terugkeerde na een herniaoperatie, won het toernooi ook al in 2013, 2015 en 2016.

De overwinning in het Chinese Qingdao is belangrijk voor Polling, want ze is samen met de vier jaar jongere Van Dijke in de race voor één ticket voor de Olympische Spelen.

Op de olympische ranking staat Van Dijke nog nipt voor Polling (4.590 om 4.483 punten), maar de Nederlandse judobond beslist uiteindelijk wie er komende zomer naar de Spelen in Tokio mag.

In oktober had Polling ook al afgerekend met Van Dijke. Dat was in de finale van het Grand Slam-toernooi in Abu Dhabi. Ook in de drie onderlinge confrontaties daarvoor was Polling steeds de sterkste.