De Nederlandse handbalsters beseften na het behalen van de WK-finale nog niet helemaal wat ze gepresteerd hadden in Japan. Dankzij een nipte zege op Rusland (33-32) staat Nederland voor de tweede keer in de geschiedenis in de eindstrijd van het mondiale toernooi.

"Nee, ik kan het echt niet geloven", stamelde Estavana Polman in de microfoon van Ziggo Sport. "Wauw, wat een wedstrijd. We winnen van de Russen en staan er gewoon. Heerlijk."

De ploeg van bondscoach Emmanuel Mayonnade won van Rusland, dat dit WK nog geen wedstrijd verloren had en als de grote favoriet gold, door een treffer in de slotminuut van Laura van der Heijden. Twintig seconden voor tijd schoot ze raak en bekroonde ze zo een uitstekende wedstrijd van Oranje.

"De dekking stond zo goed, de aanval ook. Het lukte gewoon, we staan gewoon in de finale", aldus Polman. "Hoe ik morgen wakker word, weet ik niet, maar we staan er. Ik ben zo trots, we hebben toch maar bewezen dat we het kunnen."

Ook aanvoerder Danick Snelder deed vol ongeloof haar verhaal. "We hebben als team gevochten. Echt geweldig. Het was een nek-aan-nekrace, we waren allebei supergoed."

Estavana Polman kroonde zich met negen treffers tot topscorer in de halve finale tegen Rusland. (Foto: Pro Shots)

Abbingh neemt revanche op coach

Voor Lois Abbingh smaakte de zege op Rusland extra lekker, omdat ze in de halve finale afrekende met Ambros Martin. De Spanjaard is bondscoach van de Russen en tevens clubcoach van Rostov-Don, waarbij hij Abbingh weinig speeltijd gunt.

"Dit is zo bizar, zo'n einde. Ik heb hier zo lang naar uitgekeken, maandenlang", zei Abbingh. "Dit is een droom. We wisten van tevoren dat we Rusland niet zouden kunnen treffen in de finale. Dus dacht ik: als ik er ben, dan sta ik er."

Abbingh constateerde dat het tactische plan van bondscoach Mayonnade effect sorteerde. Omdat ze op clubniveau ploeggenoot is van een groot aantal Russisch internationals, had ze zelf ook een goed idee hoe de regerend olympisch kampioen bestreden moest worden.

"We dachten al drie dagen: als we Rusland tegenkomen, dan gaan we dit doen. Ik heb drie uur met Manu gezeten om dit te bespreken. Petje af voor de ploeg. We waren als team beter. Als je zo'n energie op dit veld laat zien, kan niemand ons verslaan. We zijn nog niet klaar, maar we gaan vanavond nog wel een feestje vieren."

Vreugde bij de handbalsters na de gewonnen halve finale. (Foto: Pro Shots)

Tweede keer dat Oranje in WK-finale staat

Het is de tweede keer ooit dat Oranje in de WK-finale staat, nadat in 2015 in de eindstrijd verloren werd van Noorwegen. Ook nu kunnen de Noorse vrouwen de tegenstander in de finale zijn, want zij spelen later op vrijdag in de andere halve finale tegen Spanje.

De finale van het WK is zondag om 12.30 uur (Nederlandse tijd) en wordt ook in Kumamoto gespeeld. Op het vorige WK, twee jaar geleden in Duitsland, moest Oranje genoegen nemen met brons.

Als Oranje dit keer wel wereldkampioen wordt, plaatst het zich direct voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio. Bij verlies wacht Nederland in maart een kwalificatietoernooi met Zweden, Senegal en Argentinië, waarbij twee olympische tickets te verdienen zijn.