De Nederlandse handbalsters spelen vrijdag in de halve finale van het WK in Japan tegen regerend olympisch kampioen Rusland. De ploeg van bondscoach Emmanuel Mayonnade kan zich voor de tweede keer in de historie voor de finale van het mondiale toernooi plaatsen.



Handbal

WK in Japan

Halve finale

LIVE

Rusland-Nederland Goedemorgen. Mijn naam is Anne van Eijk en ik houd jullie op de hoogte van de halve finale tussen Nederland en Rusland. WK handbal · Nederland en Rusland gaan met een gelijke stand rusten: 16-16. WK handbal · 15-16 Ook de Russische bondscoach vraagt vlak voor de rust nog een time-out aan. Nederland staat met nog een paar seconden te spelen op voorsprong. WK handbal · 15-15 Bij een gelijke stand vraagt de Nederlandse bondscoach Emmanuel Mayonnade een time-out aan. WK handbal · 14-15 Na de gelijkmaker van Rusland zorgt Kelly Dulfer weer voor een voorsprong. WK handbal · 13-14 Nederland krijgt een 7-meterworp. Abbingh benut de kans en zorgt weer voor een voorsprong voor Nederland. WK handbal · 13-13 Met haar vierde doelpunt van de wedstrijd zorgt Van der Heijden voor de gelijkmaker. WK handbal · 13-12 De voorsprong van Nederland wordt weer snel ongedaan gemaakt. WK handbal · 11-12 Nederland weer op voorsprong dankzij Debbie Bont. WK handbal · 11-11 Dulfer trekt de stand weer gelijk. WK handbal · 11-10 Polman verzuimt de gelijkmaker te maken. Ze gooit de bal op de paal. WK handbal · 10-10 Van der Heijden maakt gelijk, waarna Wester knap voorkomt dat Rusland weer direct op voorsprong komt. WK handbal · 9-8 Voor het eerst deze wedstrijd komen de Russinnen op voorsprong. WK handbal · 8-8 Het is weer gelijk. Managarova gooit de bal langs Wester. WK handbal · 7-8 Na een aantal mooie reddingen moet Tess Wester nu toch weer een doelpunt van de Russinnen toestaan. Vanaf 7 meter is het raak. WK handbal · 6-8 Hoog tempo in de Nederlandse aanval. Angela Malestein maakt het af. WK handbal · 5-7 Polman is goed op dreef. Ze heeft al drie treffers op haar naam staan. WK handbal · 4-6 Tweede goal van de wedstrijd voor Polman. WK handbal · 3-5 Abbingh onderschept de bal en kan eenvoudig de voorsprong uitbreiden. WK handbal · 3-3 Rusland komt weer op gelijke hoogte. WK handbal · 1-3 Laura van der Heijden breidt de voorsprong van Nederland uit. WK handbal · 1-2 Voorsprong voor Nederland! Lois Abbingh maakt het tweede punt. WK handbal · 1-1 Polman gooit het eerste punt voor Nederland binnen. WK handbal · Nederland en Rusland zijn begonnen aan de halve finale van het WK handbal. In tegenstelling tot Nederland speelt Rusland tot nu toe een stabiel toernooi. De viervoudig wereldkampioen (2001, 2005, 2007 en 2009) won als enige team al zijn acht duels in de eerste en tweede groepsfase. WK handbal · Malestein blij met 'onverwachte' halvefinaleplaats

"We hebben nu een heel ander team, dat superjong is als je het vergelijkt met de andere ploegen", zegt Angela Malestein. "Voor het WK was het echt afwachten hoe we ervoor stonden. Elke halve finale is tof, maar als je het niet verwacht, word je er nog blijer van. We hebben er echt voor gevochten." WK handbal · Over drie kwartier beginnen de handbaldames aan de halve finale tegen Rusland. Gaat Nederland de finale van het WK handbal halen? Ja

Nee WK handbal · Malestein ziet kansen tegen Rusland op 'gek WK'

"We zijn zeker niet kansloos tegen Rusland, maar dan moet bij ons iedereen wel 100 procent zijn", zegt Angela Malestein in gesprek met NUsport. "Rusland heeft heel ervaren speelsters, die al veel finales hebben gespeeld", analyseert de hoekspeelster van Oranje. "Ze hebben veel topspeelsters in de selectie en een groot deel traint ook nog bijna elke dag met elkaar. Maar dit is een gek WK, met veel ups en downs. We hebben acht wedstrijden gespeeld in minder dan twee weken, dus het is ook gewoon zo dat speelsters kapot zijn en niet dezelfde kwaliteit kunnen leveren als aan het begin van het toernooi." WK handbal · Abbingh: 'We kunnen het de Russen heel lastig maken'

Over twee uur is Rusland de tegenstander van Nederland in de halve finale van het WK handbal. "Gezien het verloop van het WK is Rusland de favoriet", zegt Lois Abbingh tegen de NOS. "Maar als wij dezelfde energie kunnen opbrengen als in onze goede wedstrijden, kunnen we het ze heel lastig maken." De topscorer van Oranje is goed bekend met het spel van de Russinnen. Abbingh speelt namelijk sinds vorig jaar bij de Russische topclub Rostov-Don, de hofleverancier van de Russische nationale ploeg. "De hele basis van Rusland is zo'n beetje dezelfde als bij Rostov-Don, dus ik weet ontzettend veel van al die meiden", vertelt Abbingh. "Ik train elke dag met ze en heb ze in de aanloop naar dit toernooi iedere dag gezien. En ook van de coach weet ik de spelopvatting. Dat is fijn en dat heb ik ook kunnen doorgeven aan de andere meiden. Dat geeft vertrouwen."