De Nederlandse handbalsters staan vrijdag bij het WK in Japan voor het zesde grote toernooi op rij in de halve finale. Oranje treft met Rusland de beste ploeg van de eerste fase van het onvoorspelbare toernooi, maar hoekspeelster Angela Malestein ziet zeker mogelijkheden voor haar sterk verjongde ploeg.

"We zijn zeker niet kansloos tegen Rusland, maar dan moet bij ons iedereen wel 100 procent zijn", zegt Malestein in gesprek met NUsport.

Op een WK waarin iedereen van elkaar wint en Nederland zich ondanks drie nederlagen (tegen Slovenië, Duitsland en Denemarken) bij de beste vier wist te scharen, is Rusland een opvallende uitzondering. De viervoudig wereldkampioen (2001, 2005, 2007 en 2009) won als enige team al zijn acht duels in de eerste en tweede groepsfase.

De regerend olympisch kampioen leunt op een sterke kern met speelsters van de Russische kampioen Rostov-Don, want maar liefst acht van de zestien WK-internationals staan onder contract bij de club waar ook de Nederlandse topscoorster Lois Abbingh haar geld verdient. Bondscoach Ambros Martín is bovendien ook de coach van Rostov-Don.

"Rusland heeft heel ervaren speelsters, die al veel finales hebben gespeeld", analyseert Malestein. "Ze hebben veel topspeelsters in de selectie en een groot deel traint ook nog bijna elke dag met elkaar. Maar dit is een gek WK, met veel ups en downs. We hebben acht wedstrijden gespeeld in minder dan twee weken, dus het is ook gewoon zo dat speelsters kapot zijn en niet dezelfde kwaliteit kunnen leveren als aan het begin van het toernooi."

Angela Malestein staat op 29 goals dit WK. (Foto: Pro Shots)

'We hebben nu een heel ander team'

In tegenstelling tot Rusland - dat zes dertigers in de WK-selectie heeft - reisde Nederland met een flink vernieuwde selectie naar Japan. Wereldtoppers als Yvette Broch, Maura Visser en Nycke Groot stopten de afgelopen jaren, waardoor de gemiddelde leeftijd van de Nederlandse ploeg een stuk lager ligt dan voorheen.

"We hebben nu een heel ander team, dat superjong is als je het vergelijkt met de andere ploegen", benadrukt Malestein, die samen met Tess Wester, Estavana Polman, Laura van der Heijden en Abbingh bij de ervaren speelsters hoort.

"Voor het WK was het echt afwachten hoe we ervoor stonden. Elke halve finale is tof, maar als je het niet verwacht, word je er nog blijer van. We hebben er echt voor gevochten."

'Moeten vergeten wat er dit WK gebeurd is'

De euforie was dan ook groot toen de Nederlandse speelsters woensdag laat in de Japanse avond in hun hotel zagen dat Noorwegen van Duitsland had gewonnen en Oranje zich definitief halvefinalist mocht noemen, net als bij de WK's van 2015 en 2017, de EK's van 2016 en 2018 en de Spelen van 2016.

"Ik heb eigenlijk geen tijdsbesef meer van woensdag, ik was zó zenuwachtig', lacht Malestein. "Mijn maag draaide om, ik had het allemaal niet meer goed in de gaten. Ik weet nog wel dat ik om 23.30 uur een slaappil heb ingenomen en daarna weg was."

"Maar vanaf donderdagochtend ging de volle focus weer op de halve finale. Natuurlijk werden we met een heerlijk gevoel wakker, maar we moeten vergeten wat er tot nu toe dit WK gebeurd is. Ik heb er vertrouwen in dat iedereen uit het team als een leeuw gaat vechten tegen Rusland."

De halve finale tussen Nederland en Rusland begint vrijdag om 9.30 uur Nederlandse tijd in Kumamoto. De andere halve eindstrijd gaat tussen Noorwegen en Spanje (12.30 uur). De finale is zondag om 12.30 uur.

