Sifan Hassan is donderdagavond bij het Atletiekgala in Ede uitgeroepen tot Nederlands Atleet van het Jaar. Het is de tweede keer op rij dat de geboren Ethiopische de onderscheiding krijgt.

De 26-jarige Hassan maakte in 2019 indruk door op de WK in Doha als eerste atleet ooit zowel op de 1.500 als op de 10.000 meter goud te pakken. Daarnaast liep ze een wereldrecord op de Engelse mijl en Europese records op de 3.000 en 5.000 meter.

Haar uitstekende prestaties leverden Hassan ook al een nominatie op voor de prijs voor wereldatlete van het jaar.

Hassan behoorde tot de laatste vijf kanshebbers, maar de winst ging naar de Amerikaanse Dalilah Muhammad, die een wereldrecord liep op de 400 meter horden en wereldkampioen werd.

Sifan Hassan neemt in Ede de prijs voor Atleet van het Jaar in ontvangst.

Visser en Van Gool ook genomineerd

Voor de titel Nederlands Atleet van het Jaar had Hassan concurrentie van hordeloopster Nadine Visser (goud op de EK indoor), sprinter Joris van Gool (brons op de EK indoor) en para-atleet Ronald Hertog (goud op de WK).

De vier werden geselecteerd middels bijna drieduizend stemmen van het publiek, waarna een vakjury Hassan als winnaar aanwees.

Het is voor het eerst dat alleen een Nederlands Atleet van het Jaar wordt aangewezen. Vorig jaar was er nog een aparte prijs voor de beste para-atleet en eerder werd tevens onderscheid gemaakt tussen mannen en vrouwen.