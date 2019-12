De Formule 2 heeft woensdag een nieuwe prijs geïntroduceerd ter nagedachtenis aan Anthoine Hubert. De raceklasse eert de in augustus overleden coureur met een naar hem vernoemde prijs voor de beste debutant van het seizoen.

"Anthoine zal voor altijd deel uitmaken van onze familie", zegt Formule 2-voorzitter Bruno Michel over de introductie van de prijs. "Ik weet zeker dat Anthoine tot het einde van seizoen een kanshebber zou zijn geweest voor de titel beste debutant."

Hubert raakte eind augustus betrokken bij een zware crash op het circuit van Spa-Francorchamps in België en overleed in het ziekenhuis. De 22-jarige Fransman was bezig aan zijn eerste seizoen in de Formule 2, waarin hij veel indruk maakte. Zo won Hubert de races in Monaco en op het Franse circuit Paul Ricard.

Ook het ontwerp van de prijs is een hommage aan Hubert. De ster die op zijn helm prijkte, staat op de award en is bovendien in de kleuren van de Franse vlag. Ook de handtekening van Hubert staat op de trofee geschreven.

Zhou eerste winnaar van award

Guanyu Zhou werd woensdag de eerste winnaar van de Anthoine Hubert Award. De Chinees is met een zevende plaats de best geklasseerde debutant in het eindklassement van de Formule 2. Hij kreeg de prijs uit handen van Victhor Hubert, de broer van Hubert.

"Het is een enorme eer om deze speciale Anthoine Hubert Award voor de rookie van het jaar in ontvangst te mogen nemen", zei Zhou, die net als Hubert het talentprogramma van Renault volgde. "Dit is iets dat me altijd bij zal blijven. Ik hoop hij trots op me is, en zal er de rest van mijn carrière voor zorgen dat hij trots op me zal blijven."

Nyck de Vries werd afgelopen seizoen kampioen in de Formule 2. Komend jaar rijdt de de 24-jarige Fries in de Formule E. In 2020 komen hoogstwaarschijnlijk geen Nederlanders in actie in de Formule 2.