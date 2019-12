Didi Gregorius tekent voor één seizoen bij de Philadelphia Phillies. De international van Oranje gaat 14 miljoen dollar (12,6 miljoen euro) verdienen.

De 29-jarige korte stop komt over van de New York Yankees, waar hij sinds 2015 onder contract stond. Eerder speelde de geboren Amsterdammer voor Cincinnati Reds en Arizona Diamondbacks in de MLB.

Afgelopen seizoen kwam Gregorius door een operatie aan de elleboog weinig in actie. In de twee seizoenen daarvoor haalde hij wel een hoog niveau bij de club uit New York.

Gregorius is de tweede grote aanwinst voor de Phillies in het tussenseizoen. Op maandag wed pitcher Zack Wheeler overgenomen van de New York Mets. Hij gaat in vijf jaar tijd 106 miljoen euro verdienen.

De club uit Philadelphia was tweemaal de beste in de World Series: in 1980 en in 2008. Het nieuwe seizoen in de MLB begint op 26 maart.