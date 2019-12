De Nederlandse handbalsters hebben woensdag de halve finales van het WK in Japan bereikt. Oranje won zelf overtuigend van Zuid-Korea (40-33) en voegde zich definitief bij de laatste vier landen door een zege van Noorwegen op Duitsland.

Nederland moest zelf in ieder geval winnen van Zuid-Korea, maar was door het gelijkspel bij Denemarken-Servië (26-26) afhankelijk van de wedstrijd tussen Duitsland en Noorwegen. Bij een remise was de ploeg van bondscoach Emmanuel Mayonnade uitgeschakeld, maar Noorwegen won met 32-29.

In de halve finales neemt Nederland het vrijdag op tegen Rusland, de winnaar van de andere poule. Vicewereldkampioen Noorwegen, die in de groep met Nederland als eerste eindigde, wacht voor een plek in de eindstrijd een treffen met Spanje.

Oranje begon de hoofdronde met nederlagen tegen Duitsland (zondag) en Denemarken (maandag), maar bleef dankzij de meegenomen punten uit de eerste groepsfase en gunstige resultaten op andere velden in de race voor de halve finales en won eerder op woensdag dus wel van Zuid-Korea.

Lois Abbingh, die haar 150e interland speelde, was met maar liefst elf treffers goud waard voor Nederland en werd uitgeroepen tot speelster van de wedstrijd. Ook Estavana Polman (zeven goals), Angela Malestein en Martine Smeets (beiden zes treffers) waren op schot in de Aqua Dome in Kumamoto.

Bondscoach Emmanuel Mayonnade besloot tegen Zuid-Korea voor het eerst dit toernooi Delaila Amega bij de wedstrijdselectie te halen. De inbreng van het 22-jarige talent, dat terug is van een zware kruisbandblessure, ging ten koste van Inger Smits.

Eindstand Groep I 1. Noorwegen 5-8 (+18)

2. Nederland 5-6 (+17)

3. Servië 5-5 (-12)

4. Duitsland 5-5 (-1)

5. Denemarken 5-4 (-1)

6. Zuid-Korea 5-2 (-21)

De blijdschap bij de Nederlandse handbalsters is groot. (Foto: Pro Shots)

Oranje loopt snel weg bij Zuid-Korea

Waar Nederland in de laatste twee duels moeite had met scoren, ging het de ploeg van Mayonnade tegen het al uitgeschakelde Zuid-Korea een stuk beter af. Binnen een mum van tijd stond het 3-0 en na iets meer dan tien minuten stond Nederland mede dankzij Abbingh al met zes punten (8-2) voor.

De Zuid-Koreanen, bekend om hun snelheid voorin, hadden daar weinig tegen in te brengen en bleken niet bepaald effectief. Nederland stuitte in offensief opzicht op een stuk minder weerstand dan tegen Duitsland en Denemarken en liep uit naar een voorsprong van tien doelpunten verschil.

Die marge werd aan het einde van de eerste helft wel wat verkleind (halverwege stond het 23-16) en ook de eerste twee goals na rust kwamen op naam van Zuid-Korea, dat profiteerde van het soms slordige spel bij Oranje. Nederland herstelde zich en liep dankzij vier doelpunten op rij weer uit naar 28-18.

Ondanks een derde tijdstraf van Kelly Dulfer, die daardoor niet meer in actie mocht komen, bleef Oranje relatief eenvoudig overeind tegen Zuid-Korea en blijft de ploeg in de race om - net als op de laatste twee WK's - het podium te halen.

