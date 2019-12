De Nederlandse handbalsters moeten woensdag winnen van Zuid-Korea om kans te houden op een plek in de halve finales. De wedstrijd in Kumamoto begint om 7.00 uur (Nederlandse tijd). Volg alles in ons liveblog.

Handbal

WK in Japan

Oranje-Zuid-Korea

Nederland wint: 40-33

Halve finale lonkt WK handbal · Afgelopen! Nederland doet wat het moet doen en wint de laatste groepswedstrijd in de tweede poulefase op dit WK! De handbalsters zetten Zuid-Korea met 40-33 opzij. Oranje neemt de leiding in de groep nu over van Noorwegen, maar is nog wel afhankelijk van andere resultaten met het oog op kwalificatie voor de halve finales. De nummer een en twee in groep gaan door. WK handbal · 58' Oranje loopt nog wat verder weg van Zuid-Korea: 40-32. Het is wachten op het laatste fluitsignaal... WK handbal · 55' Nog vijf minuten op de klok in Japan! Oranje heeft de winst bijna binnen. De handbalsters spelen de wedstrijd uit (38-32). WK handbal · 51' Het golft op en neer en daardoor blijft het verschil rond de zeven, acht punten hangen. Oranje leidt nu met 38-30. WK handbal · 48' Zuid-Korea profiteert van de uitsluiting van Kelly Dulfer en komt weer wat terug. Oranje leidt nog wel met 35-27. WK handbal · 44' De voorsprong blijft een beetje schommelen rond de tien punten verschil. Oranje leidt momenteel met 33-23. WK handbal · 40' Abbingh is het goudhaantje vandaag bij Oranje. Ze scoort weer een 'zeven meter' en zet de handbalsters tegen Zuid-Korea op 30-20. WK handbal · 38' Oranje geeft wat gas bij en de voorsprong is weer tien punten verschil: 28-18. WK handbal · 35' Het gaat gelijk op in de beginfase van de tweede helft, waardoor het na twee punten voor beide landen 25-18 is in het voordeel van Nederland. WK handbal · 31' De tweede helft is onderweg! De halve finales van dit WK zijn dus nog altijd haalbaar, maar dan moet Oranje eerst deze 23-16-voorsprong zien vast te houden tegen Zuid-Korea. WK handbal · Oranje is dus hard op weg naar een overwinning op Zuid-Korea. De handbalsters klimmen dan van plek drie naar plek één in de groep. Later op de dag spelen Noorwegen (nu eerste) en Duitsland (nu tweede) tegen elkaar. Nederland plaatst zich voor de halve finales als dat duel niet in een gelijkspel eindigt. WK handbal · Het is rust! Oranje hard op weg naar de winst tegen Zuid-Korea en wellicht een plek in de halve finales, maar de ruime voorsprong is toch wat geslonken. Na een half uur spelen is het 23-16 voor Nederland. WK handbal · 27' Toch echt een mindere fase van Nederland, want Zuid-Korea komt weer wat terug. De handbalsters leiden nu met 19-12. WK handbal · 24' Nederland wil het soms wat te mooi doen, waardoor Zuid-Korea enkele eenvoudige doelpunten maakt. Oranje leidt nog wel ruim met 17-9. WK handbal · 19' Oranje dendert door en is op jacht naar een dikke overwinning. Angela Malestein zorgt voor 15-5. WK handbal · 17' Dit duel lijkt nu toch al beslist in het voordeel van Nederland, want de handbalsters komen halverwege de eerste helft al op een 12-4-voorsprong! WK handbal · 14' Doelpunt nummer zes voor Abbingh! De Groningse is flink op dreef en vergroot de marge voor Oranje tegen Zuid-Korea: 9-3. WK handbal · 10' Abbingh neemt Nederland momenteel bij de hand. Ze tekent met haar vierde treffer in haar 150e interland voor de 7-2. WK handbal · 7' Nederland stond even met een speelster minder op het veld, maar leidt nog altijd tegen Zuid-Korea: 4-2. WK handbal · 3' Oranje kent een sterke start tegen Zuid-Korea. Via Debbie Bont en opnieuw Abbingh (zeven meter) wordt het al 3-0. WK handbal · 1' Door een kleine vertraging begon het duel wat later, maar Oranje komt via Lois Abbingh als eerste op het scorebord: 1-0. WK handbal · 1' We zijn begonnen! Nederland-Zuid-Korea is onderweg. Zet Oranje zelf al een flinke stap naar de halve finales? WK handbal · De speelsters van Nederland en Zuid-Korea staan inmiddels op veld in Japan. Over een paar minuten gaan we beginnen. WK handbal · Oranje zal moeten winnen van Zuid-Korea om Duitsland voorbij te gaan in punten en Noorwegen op onderling resultaat. Daarnaast moet Nederland dan hopen dat Noorwegen-Duitsland (later vandaag) eindigt in een overwinning van een van de twee landen, want dan is Oranje zeker van een plek bij de beste twee (halve finales). WK handbal · Dit is de nu de stand in de groep van Nederland:



Noorwegen 4-6 (114-99) Duitsland 4-5 (106-104) Nederland 4-4 (113-103) Servië 4-4 (113-125) Denemarken 4-3 (97-98) Zuid-Korea 4-2 (111-125) WK handbal · We beginnen de dag met het handbal. Nederland speelt tegen Zuid-Korea de laatste wedstrijd in de tweede groepsfase. Oranje moet winnen om nog een kans te maken op een plek in de halve finales.