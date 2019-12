Mitchelton-SCOTT heeft dinsdag van de UCI geen licentie gekregen voor de WorldTour. De Australische wielerploeg was te laat met het inleveren van de benodigde documenten, maar gaat ervan uit dat dit geen gevolgen zal hebben.

"De goedkeuring van onze licenties voor de WorldTour voor de mannen- en vrouwentak wordt nog steeds beoordeeld vanwege een lichte vertraging in een van de door de UCI vereiste documenten", schrijft Mitchelton-SCOTT op Twitter.

"Al het papierwerk is inmiddels verstrekt aan de UCI en aan alle criteria is voldaan. We verwachten bevestiging in de komende dagen. We zien dus geen reden om ons zorgen te maken."

Mitchelton-SCOTT heeft bij de mannen onder anderen Esteban Chaves en de tweelingbroers Simon en Adam Yates onder contract staan en bij de vrouwen Annemiek van Vleuten.

Vrouwenteams op vergelijkbare wijze ingedeeld als mannen

De UCI heeft de vrouwenteams voor het eerst op een vergelijkbare wijze als de mannenteams ingedeeld. De teams zijn ingedeeld in divisies: de UCI Women's WorldTour, UCI ProSeries, Class 1 en Class 2.

De WorldTour van de mannen bestaat vooralsnog uit achttien teams, waaronder het Nederlandse Jumbo-Visma. Het Franse Cofidis en het Israëlische Israel Cycling Academy zijn nieuw op de lijst.

De WorldTour van de vrouwen bestaat vooralsnog uit zeven teams. Het de laatste jaren dominante Nederlandse Boels-Dolmans ontbreekt zoals verwacht, omdat de twee hoofdsponsoren na 2020 stoppen.

Ploegen met een licentie voor de WorldTour zijn de komende drie jaar verzekerd van deelname aan alle grote wedstrijden in het wielrennen. Het nieuwe seizoen begint op 21 januari met de Tour Down Under in Australië.