De Russische president Vladimir Poetin ziet voldoende gronden om beroep aan te tekenen tegen de straf die het WADA maandag oplegde. Rusland is de komende vier jaar niet welkom op grote internationale sportevenementen, waaronder de Olympische Spelen en het WK voetbal.

Poetin kondigde dinsdag in Parijs - waar hij een vredesconferentie tussen Oekraïne en Rusland bezoekt - aan dat Rusland de sanctie goed gaat analyseren. In zijn eerste reactie meldde de president dat de uitsluiting niet goed is voor de sport.

"Er is geen rechtstreekse aanklacht tegen ons dopingbureau RUSADA", aldus Poetin. "Daarom zouden we gewoon onder onze eigen vlag moeten mogen deelnemen. Zo staat dat in het olympisch handvest."

WADA legde de straf op nadat er bewijzen zijn gevonden dat Rusland flink gesjoemeld heeft met de begin dit jaar aangeleverde data van het voormalige dopinglaboratorium in Moskou. Rusland meldde maandag direct al een beroep te overwegen.

Poetin vindt collectieve straf ongepast

Poetin vindt dat er alleen individuen gestraft zouden moeten worden. "Een straf kan niet collectief zijn, dan worden ook mensen gestraft die helemaal niet betrokken zijn."

"Als iemand zo'n grote collectieve straf uitdeelt, dan denk ik dat diegene niets geeft om de puurheid van sport", zei de president. "Het gaat alleen om politiek en heeft niets met de belangen van de sport of de olympische beweging te maken."

Overigens mogen sporters uit Rusland waarschijnlijk wel onder neutrale vlag deelnemen aan internationale evenementen, mits ze een onbesproken reputatie hebben en dat ook kunnen aantonen.

Rusland heeft officieel drie weken de tijd gekregen om eventueel beroep aan te tekenen. Dat is formeel nog niet gebeurd.