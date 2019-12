Keeper Tess Wester vindt dat de Nederlandse handbalsters van geluk mogen spreken dat ze überhaupt nog een goede kans maken om de halve finales van het WK te bereiken. Oranje presteert wisselvallig in Japan, maar is bij een zege op Zuid-Korea woensdag heel dicht bij de laatste vier.

"Dit is echt een bizar toernooi", zegt Wester dinsdag in gesprek met NUsport. "Iedereen wint van iedereen en er zijn veel verrassingen in de poules. We mogen heel hard in onze handen knijpen dat het WK zo is verlopen, anders waren we misschien al uitgeschakeld geweest."

De pieken en dalen volgen elkaar in rap tempo op voor Nederland. De ploeg van bondscoach Emmanuel Mayonnade kende een valse WK-start tegen Slovenië, maar won in de eerste groepsfase daarna alle wedstrijden, waaronder die tegen angstgegner en vicewereldkampioen Noorwegen.

Nederland nam - mede door de uitschakeling van Slovenië - de volle vier punten mee naar de hoofdronde, maar die uitstekende uitgangspositie is door de nederlagen tegen Duitsland en Denemarken een stuk minder geworden. Wonder boven wonder is Oranje bij een zege op Zuid-Korea woensdag zo goed als zeker 'gewoon' halvefinalist op het WK.

"Het is allemaal heel onvoorspelbaar", beseft de 26-jarige Wester. "Het ene moment verslaan we het beste team van de wereld en het andere moment verliezen we van een mindere ploeg. Dan denk je soms: wat gebeurt er hier allemaal? De ene keer is er blijdschap, de andere keer verdriet. Er komt telkens weer iets anders uit de hoge hoed."

Tess Wester tijdens het duel met Denemarken. (Foto: Pro Shots)

'Het is niet zo dat we belachelijk slecht spelen'

Het vertrouwen bij Oranje is nog altijd aanwezig, maar de euforie na de heroïsche zege op Noorwegen is door de recente nederlagen tegen Duitsland (23-25) en Denemarken (24-27) als sneeuw voor de zon verdwenen. Wester vindt het lastig om die wisselvalligheid te verklaren.

"We speelden twee keer tegen een keeper die de beste dag van haar leven had. We creëren wel kansen, maar er sluipt een soort onzekerheid in de ploeg als die ballen er niet in gaan. Gelukkig gaat het om kleine dingetjes die beter moeten. Het is niet zo dat we belachelijk slecht handbal spelen."

Nederland staat nu op de derde plek in de poule, terwijl alleen de beste twee ploegen naar de halve finales gaan. Koploper Noorwegen speelt nog tegen nummer twee Duitsland, waardoor Oranje bij een zege op hekkensluiter Zuid-Korea in veel scenario's bij de eerste twee eindigt en halvefinalist is.

Stand Groep I 1. Noorwegen 4-6 (+15)

2. Duitsland 4-5 (+2)

3. Nederland 4-4 (+10)

4. Servië 4-4 (-12)

5. Denemarken 4-3 (-1)

6. Zuid-Korea 4-2 (-14)

'Zuid-Korea niet minder dan Denemarken en Duitsland'

Afhankelijk van alle resultaten zijn er nog een aantal andere uitkomsten mogelijk, maar de handbalsters proberen zich afzijdig te houden van alle scenario's. "We kunnen heel veel gaan rekenen, maar dat heeft geen zin. We moeten in ieder geval winnen van Zuid-Korea", is Wester duidelijk.

"Zuid-Korea is geen mindere ploeg dan Denemarken of Duitsland. Ze zijn heel snel en komen veel in een-tegen-eensituaties, dus het wordt gewoon moeilijk. Er staat ook wel druk op. Aardig wat speelsters weten wel hoe ze daarmee om moeten gaan en daar moeten we de talenten bij proberen te helpen."

De wedstrijd tussen Oranje, de nummer drie van het vorige WK in 2017, en Zuid-Korea begint woensdag om 7.00 uur (Nederlandse tijd) in Kumamoto. Servië-Denemarken (10.00 uur) en Noorwegen-Duitsland (12.30 uur) staan later op het programma.

Wester liep maandag in de wedstrijd tegen Denemarken bij een ongelukkige val een lichte spierblessure op, maar is gewoon fit voor het treffen met Zuid-Korea. "Het gaat goed met me. De eerste reactie was even schrikken, maar ik ben gewoon fit."