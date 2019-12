Travis Tygart, de baas van het Amerikaanse antidopingbureau USADA, heeft maandag zeer teleurgesteld gereageerd op de straf die Rusland kreeg van het mondiale antidopingbureau (WADA). Hij vindt dat de sanctie veel zwaarder had moeten zijn.

WADA verbande de Russen voor vier jaar van alle mondiale sportwedstrijden wegens gesjoemel met begin dit jaar aangeleverde data Sporters met een onbesproken reputatie mogen onder neutrale vlag wél meedoen.

"Rusland laten ontsnappen aan een volledige uitsluiting is een nieuwe mokerslag voor schone atleten, de integriteit van de sport en de rechtsstaat. Iedereen die sport een warm hart toedraagt, zou in opstand moeten komen tegen dit gebroken systeem", zegt Tygart, die al vaker zeer kritisch was op het WADA, in een verklaring.

"Vorig jaar beloofde het WADA om Rusland de zwaarste sanctie op te leggen als afspraken opnieuw niet zouden worden nagekomen, maar niet voor het eerst zeggen ze het een en doen ze iets heel anders."

"Het staat buiten kijf dat Rusland voor het grootste corruptieschandaal heeft gezorgd, waarbij geld boven moraal staat, misbruik boven gezondheid en corruptie boven de olympische normen en waarden en de dromen van alle sporters."

Niet alleen USADA uit kritiek

USADA-voorzitter Tygart is niet de enige die kritiek op het besluit van het WADA heeft. Namens de atletencommissie van het wereldantidopingbureau had ook Beckie Scott gehoopt op een zwaardere straf.

"Er is hier sprake van massaal misbruik op een schaal die we niet eerder hebben gezien. Wiens rechten worden hier vooropgesteld?", vraagt de oud-langlaufster zich af. "De rechten van alle schone atleten wereldwijd die niet valsspelen, of die van een kleinere groep die al dan niet deel uitmaakte van een door de staat gestuurd netwerk?"

Yuri Ganus, voorzitter van het Russische antidopingbureau RUSADA, baalt ervan dat zijn land zich aangevallen voelt en de straf aanvecht bij het internationale sporttribunaal CAS. Hij vindt dat degenen die de data gemanipuleerd hebben, gestraft moeten worden

"Het is een tragedie. Ik baal er echt van dat de atleten de slachtoffers zijn in dit schandaal. Er is geen campagne tegen Rusland, maar een wereldwijde strijd tegen doping. Er moet eindelijk iets veranderen."

De straf betekent in ieder geval dat Russische sporters niet onder eigen vlag mee mogen doen aan de Olympische Spelen van 2020 (Tokio) en 2022 (Peking) en het WK voetbal van 2022 in Qatar.