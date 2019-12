Kiki Bertens spreekt tegen dat ze een financiële compensatie wil voor deelname aan de Olympische Spelen. De tennisster merkt dat er commotie is ontstaan naar aanleiding van een interview met de Volkskrant van vrijdag en baalt daarvan.

"Ik heb nooit gezegd dat ik geld wil voor deelname aan de Olympische Spelen, laat dit duidelijk zijn. Geen haar op mijn hoofd die daaraan denkt", schrijft Bertens maandag op Instagram.

"Ik probeer zo min mogelijk te lezen over wat er wordt geschreven over me, maar ik vind dat ik nu respectloos overkom naar de Olympische Spelen en de deelnemers en dat is absoluut niet mijn bedoeling. De Olympische Spelen zijn een geweldig evenement, wat voor velen terecht een grote droom is."

In het interview met de Volkskrant stipte Bertens aan dat ze mee moet doen aan de Fed Cup om in aanmerking te komen voor een olympisch ticket. Dat betekent dat ze onder meer het toernooi in Sint-Petersburg zou moeten missen, waardoor ze 80.000 euro zou kunnen mislopen.

"Geld is niet de drijfveer, maar het is wel krom om alles opzij te zetten voor de Fed Cup en mijn carrière opzij te zetten zonder dat er iets tegenover staat", zei ze in het interview onder meer. "Er zullen goede afspraken moeten worden gemaakt."

Het bericht van Kiki Bertens op Instagram.

'Fed Cup spelen zie ik als enorme eer'

In haar verklaring op Instagram, waarbij ze op een foto trots poseert in een shirt van de Spelen van 2016 waaraan ze deelnam, nuanceert de 27-jarige Bertens haar uitspraken.

"In het desbetreffende interview heb ik aangegeven dat het voor een tennisser net iets anders ligt en voor mij persoonlijk ieder jaar al een hele klus is om het individuele toernooischema van de WTA enigszins fris en scherp vol te houden tot het einde van het seizoen", schrijft ze.

"Afgelopen seizoen heb ik teveel toernooien gespeeld om me nog goed te blijven voelen en nog maximaal te kunnen presteren. Ik was volledig opgebrand. Fed Cup spelen zie ik ook als een enorme eer en ik kijk nog met trots terug op de halve finale die we hebben bereikt."

Op de Spelen van 2016 in Rio de Janeiro strandde Bertens direct in het dubbelspel. In Tokio zou ze op drie fronten kansrijk zijn: individueel, in het dubbelspel (met Demi Schuurs) én in het gemengd dubbelspel (met Jean-Julien Rojer).