Estavana Polman heeft geen verklaring voor het gebrek aan scorend vermogen bij de Nederlandse handbalsters. Mede door dat gebrek leed Oranje maandag tegen Denemarken (24-27) de tweede opeenvolgende nederlaag in de hoofdronde van het WK in Japan.

"Net als in de wedstrijd tegen Duitsland stonden we weer voor een goede keeper, maar onze schoten waren heel slecht. Dan is het ook niet zo moeilijk om ze te pakken", zei een teleurgestelde Polman na het duel in Kumamoto tegen de NOS.

"Het is niet dat we het niet kunnen, maar het komt er nu al twee wedstrijden niet uit. Het is een probleem dat we moeilijk tot scoren komen en zonder doelpunten kan je geen wedstrijden winnen. Verder heb ik er niet zoveel op te zeggen."

Nederland nam de volle vier punten uit de eerste groepsfase mee naar de hoofdronde, maar van die uitstekende uitgangspositie is door de nederlagen tegen Duitsland (23-25) en nu ook Denemarken weinig meer over.

"Ik weet niet hoe we dit om kunnen draaien. We kunnen nog wel de halve finales bereiken - dat is het geluk van dit toernooi - maar als we woensdag net zo spelen als tegen Denemarken, dan verliezen we weer", waarschuwde Polman.

Kelly Dulfer treurt na de nederlaag tegen Denemarken. (Foto: Pro Shots)

Snelder wil gebrek aan effectiviteit niet te groot maken

De nummer één en twee in de groep plaatsen zich voor de halve finales. Noorwegen gaat nu met zes punten aan kop, voor Duitsland en nummer drie Nederland. Oranje speelt woensdag tegen hekkensluiter Zuid-Korea en gaat door bij een zege én als Noorwegen-Duitsland niet in een gelijkspel eindigt.

"Rekenen heeft geen zin, we moeten ons gewoon focussen op winnen van Zuid-Korea", zegt aanvoerder Danick Snelder. "Twee nederlagen op rij doet zeer. We praten er ook wel over met elkaar, maar dit ga je niet in anderhalve dag veranderen. We moeten bezig blijven en met elkaar op naar de volgende wedstrijd."

Snelder deelt de mening van ploeggenote Polman dat Nederland vaker moet scoren, maar wil niet overdrijven. "We moeten er niet een te groot ding van maken. De keeper van Denemarken deed het vooral in de eerste helft heel goed. De kansen creëren we wel en ik denk dat we daar vooral de focus op moeten leggen."

Keeper Tess Wester heeft een lichte spierblessure, maar de verwachting is dat ze woensdag mee kan doen tegen Zuid-Korea.

Nederland, dat ondanks de twee nederlagen wel zeker is van deelname aan een kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen van 2020, eindigde de laatste twee WK's en EK's op het podium. Bij de WK in 2015 was er zilver en twee jaar later volgde brons.